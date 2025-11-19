Mobilitat
Tarragona instal·la les càmeres de la ZBE: multes des de desembre i tot el que has de saber
Els conductors no empadronats que accedeixin a la ZBE sense distintiu ambiental rebran multes de 200 euros
La instal·lació de les càmeres de control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona ja ha començat, el que suposa un pas clau abans que la mesura entri en vigor durant el mes de desembre. La ZBE disposarà de 44 càmeres distribuïdes per les zones restringides de la ciutat, que controlaran l’accés de vehicles sense distintiu ambiental.
Tot i que encara no hi ha una data exacta per a la seva activació, l’Ajuntament assegura que es realitzaran proves prèvies per garantir el correcte funcionament del sistema. La ZBE afectarà principalment la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims, amb circulació limitada entre les 7 i 19 hores de dilluns a divendres laborables.
Existeixen algunes excepcions: quedaran fora del perímetre l’avinguda Vidal i Barraquer, l’avinguda Argentina, l’avinguda Catalunya, el passeig Torroja, el passeig Sant Antoni, el passeig d’Espanya, el vial William J. Bryant, el carrer Comerç, el carrer Reina Maria Cristina i el Moll de Costa.
Durant la primera fase, fins desembre de 2027, podran circular vehicles amb etiqueta 0, ECO, C i B, així com bicicletes i vehicles de mobilitat personal. A partir de 2028, les restriccions s’enduriran i també afectaran els vehicles amb etiqueta B.
Quant a les sancions, els conductors no empadronats a Tarragona que accedeixin a la ZBE sense distintiu ambiental rebran multes de 200 euros, considerades greus segons la Llei de Trànsit, amb un increment del 30% en cas de reincidència.
Els residents de la ciutat tindran un període d’adaptació fins gener de 2027. Segons l’Ajuntament, aproximadament un 25% dels cotxes que circulen per la ciutat manquen d’etiqueta ambiental, pel que es veuran afectats directament per la normativa.
El consistori també ha licitat el contracte per a la senyalització de la ZBE, amb un pressupost de 112.651 euros. S’instal·laran una seixantena de senyals verticals i pictogrames horitzontals en els principals accessos al centre, incloent l'N-240, la carretera de Reus, l’A-7 o el passeig Marítim.
Les marques viàries delimitaran els carrils d’accés i s’aprofitaran pals d’alumini i fanals existents per col·locar la senyalització. La mesura s’emmarca dins de la legislació europea i estatal sobre qualitat de l’aire i canvi climàtic, derivada de la Llei de Canvi Climàtic de 2021 i el Reial Decret de 2022, que exigeix a ciutats de més de 50.000 habitants implantar ZBE.
A Catalunya, el Pla de qualitat de l’aire horitzó 2027 estableix que les ordenances han d’estar aprovades abans de l’1 de gener de 2026. Segons la regidora de Mobilitat, Sonia Orts, la ZBE “és una oportunitat per a la ciutat, però ha d’aplicar-se amb totes les excepcions necessàries per no deixar ningú enrere”.