Els vehicles sense distintiu ambiental que sí podran circular per la ZBE a Tarragona
L’ordenança de la Zona de Baixes Emissions inclou excepcions per a certs col·lectius i situacions específiques
No tots els vehicles sense distintiu ambiental seran sancionats per circular per la ZBE, ja que l’ordenança inclou excepcions per a col·lectius i situacions específiques. Aquests hauran d’obtenir una autorització d’accés de l’Ajuntament, ja sigui contínua o puntual.
Per tant, podran circular sense restriccions els residents (durant el primer any), les persones amb mobilitat reduïda i rendes baixes, els vehicles de serveis essencials o d’emergències, o els d’autoescoles ubicades en les ZBE.
També s’hi preveuen permisos per a taxis, transport escolar i de mercaderies perilloses, vehicles de repartiment, mudances i tallers, entre d’altres. A més, els vehicles no autoritzats podran accedir a la zona de manera esporàdica un total de 12 vegades l’any.
En el cas que l’accés hagi estat motivat per una urgència mèdica, es podrà tramitar l’autorització en el termini de tres dies, sempre que aquesta sigui degudament acreditada. També hi podran accedir els vehicles que es dirigeixin a estacionar als aparcaments d’ús públic ubicat dins la ZBE.