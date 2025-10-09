Mobilitat
Les sancions per la ZBE a Tarragona comencen al desembre: així et poden afectar
Els conductors no empadronats rebran multes de 200 euros si accedeixen a la zona sense distintiu ambiental
Les sancions per accedir sense permís a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona es començaran a aplicar aquest desembre, tot i que encara no hi ha una data exacta per a la seva entrada en funcionament. L’Ajuntament ha fet un pas clau aquesta setmana en licitar el contracte per a la senyalització de la zona, considerat l’últim tràmit necessari per a la seva activació. Segons fonts municipals, es tracta d’un sistema complex que requerirà proves prèvies abans de funcionar al 100%.
Els treballs per instal·lar el software de control i les 44 càmeres de vigilància van començar a l’agost i es preveu que finalitzin a la tardor. Una vegada en marxa, la ZBE limitarà la circulació de vehicles contaminants en bona part del centre urbà, en compliment amb la legislació europea i estatal sobre qualitat de l’aire i lluita contra el canvi climàtic.
Priorat
El poble de Tarragona on es menja de meravella i pocs coneixen
Daniel Cabezas Ramírez
Quant al règim sancionador, els conductors no empadronats a Tarragona rebran multes de 200 euros si accedeixen a la zona restringida sense distintiu ambiental. Aquestes infraccions es consideren greus segons la Llei de Trànsit, i en cas de reincidència, la multa pot incrementar-se fins un 30%. Els residents a la ciutat disposaran d’un període d’adaptació més ampli, ja que tindran fins al gener de 2027 per adequar-se a la normativa.
L’ordenança municipal delimita la ZBE a les zones de la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims. En aquests sectors, la circulació de vehicles sense etiqueta estarà prohibida de dilluns a divendres, entre les 7 i les 19 hores. En canvi, quedaran excloses del perímetre l’avinguda Vidal i Barraquer, l’avinguda Argentina, l’avinguda Catalunya, el passeig Torroja, el passeig Sant Antoni, el passeig d’Espanya, el vial William J. Bryant, el carrer Comerç, el carrer Reina Maria Cristina i el Moll de Costa.
Tarragonès
La platja de Tarragona que s’ha coronat com la millor d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Durant la primera fase d’aplicació, fins el 31 de desembre de 2027, podran circular lliurement els vehicles amb distintiu ambiental 0, ECO, C i B, a més de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. A partir de l’1 de gener de 2028, les restriccions s’enduriran i també es limitarà l’accés als vehicles amb etiqueta B, reduint encara més el nombre de cotxes autoritzats.
Segons càlculs de l’Ajuntament, al voltant del 25% dels vehicles que circulen actualment per la ciutat no compten amb etiqueta ambiental i, per tant, es veuran directament afectats per la mesura. La regidora de Mobilitat, Sonia Orts, defensa que es tracta d’una normativa “necessària i d’àmbit europeu”, i afirma que “la ZBE és una oportunitat per a la ciutat, però ha d’aplicar-se amb totes les excepcions necessàries per no deixar ningú enrere”.