Protesta
Veïns de la Rambla Nova convoquen una asseguda contra la pacificació de la primera coca
L’acció tindrà lloc el 27 de novembre a les 11 h davant l’estàtua de Roger de Llúria
Veïns de la primera coca de la Rambla Nova han convocat una asseguda davant de l’estàtua de Roger de Llúria el 27 de novembre a les 11 h per protestar contra el projecte de conversió d’aquest tram en zona exclusivament per a vianants.
La mobilització se celebrarà un dia abans que es compleixi un any de l’inici de la prova pilot de pacificació. La convocatòria serà la primera acció pública d’aquest grup de residents, que fins ara havia impulsat una recollida de signatures i havia presentat diversos escrits a l’Ajuntament.
Tarragona
De rambla a plaça, una pacificació gens pacífica
Marta Omella
«Hem de fer això perquè, si no, sembla que ens conformem», expliquen els organitzadors. Els veïns denuncien que, durant aquest any, «no hi ha hagut escolta activa ni voluntat real de trobar solucions».
Davant això, proposen substituir l’actual model per una plataforma única que permeti compatibilitzar l’espai per a vianants amb l’accés restringit per a residents. Recorden també que altres municipis, com Barcelona o el Vendrell, utilitzen sistemes de control de vehicles i argumenten que una Rambla de 45 metres d’amplada «té marge de sobres per fer conviure diferents usos».
«Entenem la voluntat de treure els cotxes del centre, aquest no és el problema. L’únic que volem és una zona habitable. El que demanem és poder continuar realitzant activitats bàsiques i necessàries com ara recollir una persona gran, una persona amb mobilitat reduïda, nens, descarregar estris personals, mercaderies, etc.», afirmen.
També estan en desacord amb la nova intervenció temporal, que tindrà una durada d’uns dos anys i un pressupost de 100.000 euros. «Creiem que la ciutat té altres necessitats més urgents», apunten.