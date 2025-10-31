Ciutat
Una intervenció artística posarà en valor el primer tram de la Rambla Nova de Tarragona
Es pavimentarà la zona lateral simulant rajola hidràulica i s'hi pintaran 28 personatges rellevants per la ciutat
El primer tram de la Rambla Nova de Tarragona, que toca al balcó del Mediterrani, canviarà la seva fisonomia en els propers mesos a partir d'una intervenció artística.
El projecte pretén posar en valor aquest espai de la ciutat i afectarà la zona lateral on ara hi ha la calçada, que es pavimentarà de color sèpia simulant rajola hidràulica i s'hi pintaran els retrats de 28 personatges que han tingut un paper rellevant en la història de la ciutat.
L'actuació es preveu que estigui enllestida per Sant Jordi de l'any que ve i suposarà una inversió de 100.000 euros per part de l'ajuntament. La intervenció serà temporal fins que es faci el projecte definitiu, d'aquí uns dos anys, i les terrasses tornaran a les voreres laterals.