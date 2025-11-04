Societat
De rambla a plaça, una pacificació gens pacífica
La conversió del primer tram en zona de vianants divideix opinions
Ja fa gairebé un any des que l’Ajuntament va instal·lar les pilones blaves a la primera coca de la Rambla Nova. Una estructura que avisava als ciutadans d’una nova realitat: el tram passava a ser per a vianants. Aquest canvi, en un inici, es va anunciar com a una prova pilot, una mesura temporal que arribaria a la seva fi alhora que les festes de Nadal, el dia 6 de gener.
Avui dia, en canvi, les pilones continuen en peu, i la decisió és definitiva: la circulació de vehicles quedarà tallada de forma permanent. La pacificació del tram, comprès entre el Balcó del Mediterrani i els carrers Girona i Roger de Llúria, es va plantejar amb l’objectiu de potenciar el dinamisme comercial i cultural de la zona, convertint-la en «una gran plaça pública». Onze mesos després, però, sembla que ni els tarragonins ni els visitants s’atreveixen a abandonar la vorera.
«Tal com està ara, l’espai no convida a passejar, perquè visualment està igual que abans. Tots tenim la distribució de la Rambla molt interioritzada, no ens surt de dins caminar tranquil·lament per la carretera», apunta Raquel Pizarro, presidenta de l’Associació de comerciants Via T. L’opinió actual dels comerciants, explica, és variada. «Hi ha de tot, alguns estan contents, mentre que a altres no els acaba de convèncer. Els inicis costen, però esperem que les coses canviïn amb el nou projecte», assenyala.
Així és, ben aviat l’asfaltatge de la calçada serà substituït per un paviment color sèpia, on es pintaran els retrats de 28 personatges històrics de la ciutat. També es crearà un mural amb l’escut de la ciutat i la paraula ‘Naltros’, «un símbol del vocabulari tarragoní que integra totes les persones», destacava l’alcalde Rubén Viñuales durant la presentació del projecte el passat divendres. L’actuació té un pressupost de 100.000 euros, i es preveu que estigui enllestida per Sant Jordi de l’any vinent.
Es tracta, però, d’una intervenció temporal d’uns dos anys, fins que se’n faci una de definitiva. «Confiem que aquest nou disseny donarà valor afegit a l’espai i atraurà a més persones», assegura Pizarro. Tot plegat, considera que s’haurien d’impulsar més zones de vianants a la ciutat, sempre que també es faciliti el seu accés. «Som conscients que molts veïns han estat perjudicats per la mesura», reconeix.
De fet, la pacificació del carrer ha estat de tot menys pacífica, i és que els residents han donat guerra des del minut zero. El mateix mes de gener, un grup de veïns va presentar més de 200 firmes contra la iniciativa. «Des de fa onze mesos, l’Ajuntament ha pres decisions unilaterals sense tenir en compte les necessitats dels veïns de la zona, que no són diferents de les bàsiques que té qualsevol veí», etziben.
La comunitat denuncia que «regular necessitats com ara recollir una persona gran o amb mobilitat reduïda, nens o mercaderies s’ha denegat reiteradament, sense oferir alternatives més enllà de sol·licitar excepcions puntuals».
Sobre la nova actuació temporal, opinen que és «intolerable que es malbaratin diners d’aquesta manera mentre ignoren les necessitats dels veïns». Critiquen, també, el trasllat de les terrasses a la coca central, «privatitzant l’espai més important destinat al passeig dels ciutadans». Sigui com sigui, els residents ho tenen molt clar. «No es poden fer polítiques sense posar els veïns en primer lloc. Una Tarragona sense veïns no és ‘fer ciutat’», conclouen.