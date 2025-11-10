Televisió
Una soltera de Tarragona revoluciona First Dates: «Soc dominatrix, tinc nois com a mascotes»
Soraya va tenir la seva cita amb Federico, un xef italià de 37 anys que es dedica al pòquer professional
El restaurant de l’amor de First Dates va tornar a ser escenari d’una cita curiosa. Soraya, una massatgista sensorial de 39 anys arribada des de Tarragona, es va convertir en protagonista d’un dels capítols d’aquest programa. Des de la seva entrada al local, la seva energia i la seva forma de presentar-se van despertar la curiositat de Carlos Sobera, però ningú imaginava el que estava a punt de confessar.
Durant la seva presentació, Soraya va explicar que es dedicava a teràpies alternatives i que buscava ajudar les persones a “connectar energies”. Tanmateix, el veritable moment de sorpresa va arribar quan, amb total naturalitat, va revelar la seva segona ocupació: “Soc dominatrix. Tinc nois com a mascotes”. La confessió va deixar el presentador bocabadat.
La cita va ser amb Federico, un xef italià de 37 anys que es dedica al pòquer professional. Des del primer moment, les diferències entre ambdós van ser evidents. Soraya va reconèixer que el físic de la seva cita no era el seu tipus, assegurant que preferia homes “forts i grossots”. Ell, en canvi, es va mostrar encantat amb ella i la va qualificar d’atractiva i amb bon cos.
Les discrepàncies no van trigar en sorgir. Mentre Federico parlava amb entusiasme de la seva feina a la cuina, Soraya va confessar que odiava tot allò relacionat amb el món culinari. “No m’agrada cuinar, em trauma”, va reconèixer entre rialles, deixant a l’italià sense paraules. A més, les constants queixes del xef sobre la seva salut van acabar per esgotar la paciència de la catalana, que el va titllar de “molt negatiu”.
El punt àlgid de la cita va arribar quan Soraya va explicar amb més detall la seva faceta de dominatrix. Federico, sorprès, va reaccionar dient que ell també era “molt dominant”, fet que va provocar un autèntic xoc d’egos. “Mai intentis dominar-me perquè em provocaràs rebuig”, li va advertir ella, deixant clar que no estava disposada a cedir el control.
L’intent final de reconnectar va ser un massatge sensorial proposat per Soraya, però l’experiment va resultar incòmode. Federico va confessar que es va sentir “com un goril·la en una gàbia”, i ambdós van coincidir que no hi hauria segona cita.