Viral
Es necessiten taxistes a Tarragona: convoquen un examen urgent per cobrir la falta de conductors
L’Ajuntament ha obert d’urgència una nova convocatòria d’examen per obtenir la cartilla de taxista
L’Ajuntament de Tarragona ha obert una convocatòria d’examen per obtenir la cartilla municipal de taxista davant de la falta de conductors habilitats a la ciutat. La decisió es va prendre després de la reclamació del sector, que va alertar de dificultats per garantir el servei de taxi, sobretot a les hores punta i en zones amb menor disponibilitat.
La prova es realitzarà el 23 de desembre, amb terminis de tramitació reduïts per agilitzar la incorporació de nous conductors. Segons la resolució firmada pel tercer tinent d’alcalde, Nacho García Latorre, la urgència respon a la necessitat de garantir la cobertura de la mobilitat ciutadana. L’Ajuntament recorda que normalment se celebren dos exàmens l’any, el maig i el novembre, però aquest any la segona convocatòria no estava prevista.
Conca de Barberà
El bosc de bolets més buscat d’Espanya es troba en aquest poble de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
El president de la Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona, Miguel Barragán, explica que les proves són exigents, ja que cada examen compta amb uns vint aspirants i només n’aproven tres o quatre. L’avaluació inclou preguntes sobre la legislació del taxi i coneixement de la ciutat, així com una entrevista en català amb especialistes. Barragán proposa que la taxa de l’examen augmenti però inclogui formació, o fins i tot l’eliminació de la prova, seguint l’exemple de municipis propers.
Tanmateix, l’Associació Gremial de Taxistes de Tarragona es mostra cauta. El seu secretari, Agustí Calvache, defensa la necessitat de mantenir requisits mínims de seguretat i qualitat, com contractes a jornada completa i absència d’antecedents penals. De fet, advoquen per facilitar l’aprovació dels aspirants i augmentar la freqüència de convocatòries, per garantir relleu per jubilacions, cobrir baixes o contractar segons conductors a l’estiu.
Reus
El millor pa de pagès de Catalunya es fa en aquesta ciutat de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
El sector traslladarà aquestes demandes aquest divendres en una reunió amb l’Ajuntament. Entre els temes a tractar hi haurà la possible eliminació de l’examen, incentius municipals per a la compra de vehicles adaptats, l’ocupació indeguda de parades de taxi per cotxes particulars i la demora en els tràmits per canviar llicències.
Les cartilles municipals són essencials per poder conduir un taxi a Tarragona i la seva obtenció requereix un permís addicional que pot superar els 6.000 euros. Desde Ràdio Taxi insisteixen en mantenir una bona relació amb l’Ajuntament per trobar solucions conjuntes que assegurin un servei de qualitat i prou cobertura per a la ciutat.