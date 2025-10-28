Viral
El bosc de bolets més buscat d’Espanya es troba en aquest poble de Tarragona: més de 700 espècies
La ruta per aquest bosc, que acull més de 700 espècies de bolets, és ideal per realitzar-la en família
El bosc pintat de Poblet ha cridat l’atenció de la revista Viajar, que l’ha inclòs entre els racons naturals més sorprenents d’Espanya. Situat al terme municipal de Vimbodí i Poblet, aquest espai destaca per disposar de més de 700 espècies de bolets, fet que el converteix en un dels destins preferits per als aficionats a la micologia.
Amb l’arribada de la tardor, la recerca de bolets es converteix en un dels plans estrella per als amants de la naturalesa. En aquest racó de la Conca de Barberà, molt a prop de les muntanyes de Prades i del Parc Natural de la Serra de Montsant, l’experiència va més enllà, ja que en aquest bosc abunden espècies com els rovellons, els ous de reig o fredolics.
Entre els seus arbres es troba un 'bosc pintat’, una intervenció artística de Genís Collel. El seu objectiu no és només embellir l’entorn, sinó també retre homenatge a la tradició micològica de la zona. Les figures que apareixen entre els troncs representen diferents bolets que poden trobar-se al lloc.
La ruta per aquest bosc és ideal per a gaudir en família. Es tracta d’un itinerari circular senzill, sense gairebé desnivells, perfecte per recórrer amb nens i per a aquells que busquen una escapada tranquil·la. El recorregut combina naturalesa, art i educació ambiental en una experiència accessible per a tots els públics.
Més enllà del seu entorn natural, Vimbodí i Poblet amaga una altra joia que reforça el seu atractiu, el Monestir de Poblet, una de les grans meravelles de l’arquitectura cistercenca d’Europa. Aquesta abadia, aixecada l'any 1149, va ser el primer prototip del Císter a la península ibèrica i va arribar a convertir-se en panteó real de la Corona d’Aragó.
El monestir, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i Monument Nacional des de 1921, allotja les restes de diversos reis, entre ells Jaume I. El seu valor històric i el seu estat de conservació el consoliden com un dels conjunts monàstics més importants del país.