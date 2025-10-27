Viral
El millor pa de pagès de Catalunya es fa en aquesta ciutat de Tarragona
Aquest pa va destacar per la seva aroma intensa, sabor equilibrat, molla esponjosa i crosta cruixent
El millor pa de pagès de Catalunya es fa al Forn Sistaré de Reus. L’històric obrador reusenc ha estat proclamat guanyador del Concurs al Millor Pa de Pagès Català IGP 2025, durant la final que es va celebrar divendres passat a Sant Vicenç dels Horts. El certamen distingeix cada any al pa que millor representa la qualitat, la tradició i l’autenticitat d’aquest producte emblemàtic de la gastronomia catalana.
La final va reunir cinc forns seleccionats de tot el territori: Forn Gil (Barcelona), Panarra (L’Hospitalet de Llobregat), Cal Moliné (Manresa), Forn Artesà L'Espurna (Berga) i Forn Sistaré (Reus), que finalment va aconseguir imposar-se a la resta. El premi va ser recollit per Tomàs i Xavier Pàmies Sistaré, juntament amb el seu fill Xavier, sisena generació de forners d’aquesta saga familiar amb més d’un segle d’història.
Alt Camp
El petit poble de Tarragona que s’ha fet famós per les seves magdalenes
Daniel Cabezas Ramírez
El jurat del concurs va estar presidit per l’alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, i integrat per referents del sector agroalimentari com Antoni Vila (IGP Pa de Pagès Català), Gerard Pujol (DOP Pera de Lleida), Marc Casamitjana (guanyador del concurs 2024) i Jordi Rosell (Fleca Rosell). La seva deliberació va valorar l’autenticitat, l’aroma, la textura i la fidelitat al procés tradicional del pa de pagès català.
Durant el tast a cegues, el pa del Forn Sistaré va destacar per la seva aroma intensa, sabor equilibrat, molla esponjosa i crosta cruixent, obtenint la màxima puntuació global. El jurat també va subratllar la seva excel·lent conservació natural després de 24 hores, un tret que defineix la qualitat de l’autèntic Pa de Pagès Català, elaborat amb fermentacions lentes i cuit en forn de solera refractària.
Baix Camp
El poble de Tarragona on s’elabora un dels millors panellets de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
Xavier Pàmies Sistaré va assegurar que aquest reconeixement «és fruit del treball d’un gran equip, de l’acurada selecció de farines, de la saviesa d’un llegat més que centenari i, sobretot, de la confiança i l’esperit crític de tots i cadascun dels nostres clients». Això sí, Sistaré va reconèixer que «qualsevol dels pans finalistes podria haver guanyat, ja que en cada un d’ells he trobat matisos espectaculars».
Amb aquest guardó, el Forn Sistaré consolida la seva posició com a referent del pa artesà a Catalunya. El Concurs al Mejor Pa de Pagès Català reivindica la tasca dels forners tradicionals i promou la cultura del pa de qualitat. El reconeixement reafirma el compromís de l’obrador reusenc amb la sostenibilitat, l’excel·lència i la preservació del sabor autèntic del pa de tota la vida.