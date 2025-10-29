Viral
La històrica botiga de moda de Tarragona que ha trobat relleu i apunta a 50 anys més
Després de 53 anys d’història, aquest comerç ha trobat un relleu que assegura la seva continuïtat a la ciutat
Després de 53 anys d’història, Madonna Moda, una de les botigues de moda més emblemàtiques de Tarragona, ha trobat un relleu que assegura la seva continuïtat a la ciutat. La fundadora, Neus Montcusí Valldosera, portava tres anys buscant els venedors adequats per agafar les regnes de la seva botiga davant de la seva jubilació.
La solució va arribar de forma inesperada a través d’una marca col·laboradora, que va posar en contacte a Neus amb Borja Ávila Zárate, comerciant valencià amb una trajectòria similar al sector de la moda multimarca. «A València tenim quatre botigues familiars des de 1969 i vam veure que a Tarragona Neus estava fent el mateix que nosaltres», explica Borja.
Conca de Barberà
El bosc de bolets més buscat d’Espanya es troba en aquest poble de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Després del primer contacte, ambdues parts van coincidir en la filosofia de negoci: fidelitzar clients, oferir productes de qualitat i generar un vincle personal amb aquells que visiten la botiga. «Som dues famílies amb un bagatge molt similar», assegura Neus. El relleu definitiu està previst per al febrer, quan Neus deixi oficialment la botiga.
Borja avança que hi haurà pocs canvis a la botiga i que el llegat de Neus es mantindrà intacte. «No és només comprar i vendre, és oferir una experiència, explicar la història de les marques i generar confiança», comenta el valencià, que destaca la importància de mantenir el valor humà al comerç.
Alt Camp
El petit poble de Tarragona que s’ha fet famós per les seves magdalenes
Daniel Cabezas Ramírez
Tant Neus com Borja comparteixen també la passió per les desfilades de moda i esdeveniments a la ciutat. Borja, que presideix l’Associació de Comerços del Centre de València, es mostra disposat a donar suport a la dinamització del comerç a Tarragona, aplicant la seva experiència en eixos comercials i projectes locals.
«És un luxe conservar l’experiència d’aquesta generació de comerciants», indica Borja. Neus serà fins al febrer la cara visible de Madonna Moda, però la botiga continuarà sent un referent del comerç tarragoní i un exemple de com combinar tradició i relleu generacional en la moda local.