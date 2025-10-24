Viral
Zombis, mariachis i panellets: Tarragona celebra Halloween i la Castanyada aquest cap de setmana
La programació acull tallers de manualitats, pintacares i espectacles infantils des d’aquest divendres
Aquest divendres es posa en marxa la celebració de Halloween i la Castanyada a Tarragona. Així doncs, aquest 24 i 25 d’octubre, l’àrea de Comerç de l’Ajuntament ofereix una programació d’activitats diversa, especialment dedicades als més petits, que tindrà com a acte central la Desfilada de Halloween durant la tarda de dissabte.
Les activitats començaran aquest divendres a la tarda, a partir de les 17 h, a la plaça Verdaguer, on l’Associació de Comerciants la Via T de Tarragona durà a terme una sèrie de tallers infantils. L’endemà, la programació també arribarà a Torreforta, concretament, al mercat del barri, on hi haurà tallers a partir de les 10.30 h.
El dissabte, la plaça Corsini es convertirà en el centre neuràlgic de la celebració. Al matí, el Gremi de Pastissers organitza un taller de panellets per als menors de 8 a 12 anys. Hi haurà dos torns, un a les 10:30 h i l’altre a les 12 h. A les 11 h, es representarà una obra infantil a càrrec de la Cia. Cinc Cèntims. A més, hi haurà tallers de pintacares i manualitats.
Davant del mercat, a les 18.30 h, començarà la Desfilada de Halloween, que comptarà amb llençafocs, mariachis, catrines i quinze zombis que desfilaran fins al Balcó del Mediterrani acompanyats per la Batucada Brincadeira. Una vegada allà (cap a les 19 h), la batucada continuarà la festa per amenitzar l’ambient.
L’empresa Telpark ofereix un preu especial per aparcar aquest divendres i dissabte als aparcaments de La Pedrera i de la Rambla Nova (al tram del monument als Castellers), a través de reserva prèvia en la seva aplicació. A més, als tallers de Verdaguer i Corsini es regalaran vals de 30 minuts d’aparcament gratuït al pàrquing de la Rambla Nova.