El poble de Tarragona on estiuejava Risto Mejide
Risto va revelar durant un programa de Got Talent que ha estiuejat en aquest municipi en diverses ocasions
Risto Mejide, conegut publicista, presentador i jurat del popular concurs de talents de televisió de Telecinco, Got Talent España, va revelar que estiuejava a Roda de Berà. De fet, va ser durant un programa, quan Risto va esmentar aquest detall mentre valorava l'actuació d'un dels participants, que era originari d’aquesta localitat.
Risto Mejide, actual presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira', ha estat històricament conegut per l’estil directe i crític que ha fet servir durant els darrers anys a la televisió. A més de la seva faceta televisiva, ha treballat en campanyes publicitàries i és autor de diversos llibres sobre comunicació i motivació.
Daniel Cabezas Ramírez
Roda de Berà és un destí costaner amb platges tranquil·les i un ambient relaxat, ideal per a aquells que busquen desconnectar. Entre els seus atractius sobresurt el Roc de Sant Gaietà, que destaca amb arquitectura mediterrània que recorda a pobles italians.
El municipi també compta amb el famós Arc de Berà i diverses cales i platges per a gaudir. Un altre punt interessant és, per exemple, la Torre del Cucurull, que s’alça sobre un petit turó a la Muntanya dels Molins, un punt estratègic que domina tot l’entorn de Roda de Berà.
Daniel Cabezas Ramírez
Roda de Berà es troba a només 15 minuts amb cotxe de Tarragona i a una hora de Barcelona, fet que facilita la visita per a aquells que visquin o es trobin en aquestes ciutats. Per accedir a aquest municipi, que va cridar l’atenció de Risto Mejide, es pot arribar fàcilment per l’AP-7 i la C-32.