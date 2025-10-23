Viral
El celler d’aquest poble de Tarragona és una obra mestra del modernisme
Aquest celler no només destaca per la qualitat dels seus vins, sinó també pel seu valor arquitectònic
Al Pinell de Brai es troba un celler que destaca no només per la qualitat dels seus vins, sinó també pel seu valor arquitectònic. Construïda al segle XX, aquesta obra modernista és un dels edificis agrícoles més emblemàtics de Catalunya, reflectint l’impuls cooperatiu que va revolucionar el camp després de la crisi de la fil·loxera.
Durant les primeres dècades del segle passat, el sector vitivinícola català va apostar pel cooperativisme per superar els estralls de la plaga que havia devastat les vinyes. Arquitectes com César Martinell i Pere Domènech van ser peces clau en aquest moviment, dissenyant nombroses cooperatives que combinaven funcionalitat agrícola amb una estètica inspirada en el modernisme català i el noucentisme.
Tarragonès
El millor beach club d’Europa està en aquest municipi de Tarragona: triomfa als 'Oscar' del turisme
Daniel Cabezas Ramírez
El celler del Pinell de Brai, obra destacada de Martinell, impressiona pels seus grans arcs parabòlics que aporten lleugeresa i lluminositat a l’estructura, creant un efecte que sembla desafiar la gravetat. Aquests elements, juntament amb les grans finestres i la predominància del maó, aporten a la construcció un aire monumental i alhora pràctic per al treball diari.
Martinell va treballar estretament amb l’enginyer Isidre Campllonch per optimitzar l’interior, assegurant una bona ventilació per mantenir les condicions ideals als dipòsits de vi, fonamentals per preservar la seva qualitat. El resultat van ser edificis que combinen funcionalitat i bellesa, coneguts popularment com les "Catedrals del Vi" per la seva imponent presència.
Tarragonès
El poble de Tarragona on estiuejava Risto Mejide
Daniel Cabezas Ramírez
Aquests cellers simbolitzen més que arquitectura, ja que representen la capacitat d’un territori per reinventar-se i tirar endavant davant de l’adversitat. Avui, encara que la producció ha disminuït, aquestes cooperatives s’han convertit en centres de turisme enoturístic on s’organitzen visites i tastos, destacant també per elements artístics com els frisos ceràmics de Xavier Nogués que adornen les seves façanes.
La unió de tradició, art i vi converteix a aquest celler del Pinell de Brai en un referent històric i cultural, un lloc on es respira l’essència del modernisme i l’esforç col·lectiu que va transformar el camp català al segle XX.