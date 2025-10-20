Viral
Un veí de Tarragona amb càncer demana ajuda per poder cuidar de la seva mare de 92 anys
Juan Carlos va viatjar des dels Estats Units per cuidar la seva mare i va ser diagnosticat amb càncer poc després
Un veí de Tarragona, Juan Carlos, afronta una situació complicada després de tornar dels Estats Units el juliol de 2024 per cuidar-se de la seua mare de 92 anys. Al cap de pocs dies de la seua arribada, la seua mare va patir una fractura de fèmur que la va mantenir dos mesos hospitalitzada.
Poc després, Juan Carlos va ser diagnosticat amb càncer de pulmó. En aquests moments, el veí de Tarragona ja ha rebut radioteràpia i, actualment, està en tractament de quimioteràpia. Malgrat el seu estat de salut, continua atenent la seva mare, amb qui conviu en un domicili de la ciutat.
La seva situació econòmica és complicada, ja que la seva única font d’ingressos és la pensió no contributiva de la mare (560 euros al mes) i una ajuda complementària de la Generalitat de 119 euros. Juan Carlos, per la seva part, no pot accedir a cap prestació fins el març de 2026 a causa d’un retard en el seu empadronament.
Davant d’aquesta situació, Juan Carlos ha iniciat una petició d’ajut econòmic, a través de GoFundMe, per cobrir despeses bàsiques com, per exemple, productes de primera necessitat, transport per anar a consultes, subministraments de la llar, cures no cobertes per la sanitat pública i roba adequada per als canvis d’estació.
Els fons s’ingressen directament en el compte de Juan Carlos i es destinen a cobrir les necessitats més urgents, tant seves com de la seva mare. Les persones interessades en col·laborar poden fer-ho fent click aquí.