El millor bosc de Tarragona per buscar bolets: ideal per trobar rovellons
Aquest espai natural compleix unes condicions excepcionals per al creixement de diverses espècies micològiques
Amb l’arribada de la tardor, el Bosc de Poblet, situat a l’interior de la província de Tarragona, es converteix en un dels destins més recomanats per als aficionats a la recol·lecció de bolets. Aquest espai natural, ubicat a la comarca de la Conca de Barberà, molt a prop del conegut Monestir de Poblet, compleix unes condicions excepcionals per al creixement de diverses espècies micològiques.
Després de les primeres pluges de la temporada, s’inicia l’esperada recerca de bolets, una tradició profundament arrelada a Catalunya. Encara que moltes persones es desplacen a les comarques de Girona o Lleida, la zona de Tarragona, i en especial aquest bosc mediterrani, ofereix un entorn ideal i menys freqüentat.
El bosc de Poblet està protegit com a Paratge Natural d’Interès Nacional, però permet la recol·lecció de bolets de forma respectuosa amb l’entorn. La seva mescla de pins, roures i alzines crea racons frescos i ombrejos on proliferen espècies tan valorades com el rovelló, el cep o el rossinyol.
A més del rovelló, considerat el rei de la temporada, és habitual trobar altres varietats com la llenega negra, el fredolic o fins i tot espècies menys comunes com la trompeta de la mort o el moixernó blau. Cada racó del bosc amaga una sorpresa per a aquells que saben observar i reconèixer les diferents espècies comestibles.
L’interès per la micologia converteix a aquest paratge no només en un espai natural destacat, sinó també en un punt de trobada cultural i familiar. La proximitat amb el Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, afegeix un valor històric i turístic que enriqueix l’experiència dels visitants.
Per accedir al bosc des de Tarragona, amb una durada d’una mica més de mitja hora, el més habitual és agafar l’AP-2 o l’A-27 fins a connectar amb la N-240 en direcció Valls. Des d’allà, les carreteres locals condueixen fins a Vimbodí i Poblet. El trajecte des de Barcelona dura aproximadament una hora i mitja, i permet endinsar-se en una de les zones micològiques més especials de Catalunya.