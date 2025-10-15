Cultura
Tarragona celebra Halloween i la Castanyada amb una desfilada amb zombis i mariachis: tots els actes
El programa inclou tallers, espectacles i una desfilada amb mariachis, zombis i personatges de la pel·lícula Coco
Tarragona es prepara per viure un cap de setmana ple de tradició i diversió amb la celebració conjunta de Halloween i la Castanyada. Sota el lema «I tu, de quin equip ets?», la ciutat combinarà la millor d’ambdues festivitats amb un complet programa d’activitats els dies 24 i 25 d’octubre, que inclou tallers, espectacles familiars i una gran desfilada amb mariachis catrines, zombis i personatges de la pel·lícula Coco.
El divendres 24 a la tarda, la plaça Verdaguer serà l’epicentre de les primeres activitats, amb tallers infantils organitzats per l’Associació de Comerciants de la Via T. De 17 a 20 h, els més petits podran gaudir de música, jocs, manualitats i un photocall, en un ambient familiar pensat per donar el tret de sortida al cap de setmana.
El dissabte 25 al matí, la festa s’estendrà per diversos punts de la ciutat. A la plaça del Mercat de Torreforta hi haurà tallers de manualitats i pintacares des de les 10.30 h. Alhora, a la plaça Corsini, es realitzaran tallers de panellets per a nens d’entre 8 i 12 anys, amb sessions a les 10.30 i 12 h. A les 11 h, davant el Mercat Central, es representarà l’espectacle infantil Ha arribat la Castanyada.
El moment més esperat arribarà dissabte a la tarda, a les 19 h, amb la Desfilada de Halloween de Tarragona, que sortirà des de la plaça Corsini i recorrerà el centre fins al Balcó del Mediterrani. La batucada Brincadeira posarà ritme a l’esdeveniment, que comptarà a més amb personatges d’inspiració mexicana, llençafocs, mariachis i una quinzena de zombis que ompliran els carrers de color i fantasia.
Durant la presentació del programa, la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, va destacar l’èxit de l’edició passada i va reivindicar la compatibilitat entre tradició i modernitat. «La Castanyada i Halloween poden conviure i beneficiar-se mútuament. Aquesta proposta no només celebra les nostres arrels, sinó que també impulsa el comerç local», va assegurar.
A més, la iniciativa compta amb la col·laboració d’entitats com la Via T, Mercats de Tarragona, el Gremi de Pastissers i Telpark. Aquesta última oferirà descomptes en aparcaments de la ciutat, incloent una tarifa especial i vals de 30 minuts gratuïts que es podran aconseguir als photocalls de les places Verdaguer i Corsini. Tot està preparat perquè Tarragona visqui una doble celebració plena de tradició, cultura i entreteniment per a totes les edats.