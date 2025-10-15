Habitatge
Llogar a Tarragona, cada vegada més car: dos ciutats al top 3 de Catalunya on més puja
L’escassetat d’habitatge assequible continua sent una barrera per a joves i famílies
El mercat del lloguer a la província de Tarragona continua registrant una escalada de preus que la situa entre les zones més tensades de Catalunya. Segons l’últim informe de l’Índex Immobiliari de Fotocasa, els municipis de Cambrils i Reus destaquen amb pujades interanuals del 27,8% i 24%, respectivament, el que les col·loca al top 3 català, només per darrere de Castelldefels.
Actualment, el preu mitjà del lloguer a la demarcació de Tarragona assoleix els 10,61 euros per metre quadrat, un valor encara inferior a la mitjana catalana (19,8 €/m²), però que consolida la regió com una de les més afectades per la falta d’habitatge disponible.
A nivell trimestral, Tarragona ha experimentat un increment del 2% en el preu del lloguer, només superada per Girona, que ha registrat un 2,9%. En contrast, la província de Barcelona ha mostrat un lleuger retrocés del 0,5%, fet que reforça el protagonisme de Tarragona com una de les zones amb més pressió del mercat immobiliari en l’actualitat.
El context econòmic i demogràfic també està transformant el perfil de l’arrendatari a Tarragona. A la demanda tradicional de residents se suma la presència de treballadors temporals i segones residències, generant un entorn d’alta competència. Aquest fenomen és especialment evident en municipis costaners, on els preus han crescut de forma més accelerada.
Malgrat certa desacceleració en el ritme de pujada trimestral, tot apunta que el preu del lloguer es mantindrà elevat a curt termini. L’informe de Fotocasa adverteix que l’escassetat d’habitatge assequible continuarà sent una barrera per a joves i famílies, consolidant Tarragona com un dels mercats més tensats de Catalunya.