Cultura
El mercat medieval de Tarragona torna aquest cap de setmana: tavernes, artesania i espectacles
Els carrers s’ompliran de parades d’artesania, música en directe, personatges d’època i propostes gastronòmiques
La ciutat de Tarragona es prepara per viatjar diversos segles enrere amb la tornada del seu mercat medieval, que se celebrarà els dies 10, 11 i 12 d’octubre en ple centre històric. Durant tot el cap de setmana, els carrers de la Part Alta s’ompliran de parades d’artesania, música en directe, personatges d’època i propostes gastronòmiques que transformaran el nucli antic en un autèntic poblat medieval.
L’esdeveniment es desenvoluparà des de les 10 del matí fins les 22 h, i comptarà amb més d’un centenar de parades gestionades per artesans caracteritzats amb vestits històrics. En elles es podran trobar joies de plata, cuir treballat, ceràmica, teles tenyides a mà i altres productes únics, elaborats seguint tècniques tradicionals.
Baix Ebre
El poble de Tarragona on es fa una de les millors botifarres de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
Un dels grans atractius del mercat serà la taverna medieval, on els visitants podran degustar cervesa artesanal, hidromel, coques tradicionals i pans rústics, entre d’altres. També hi haurà una haima àrab, en la qual s’oferiran tes especiats i dolços, evocant les antigues rutes comercials entre cultures.
La programació inclou activitats per a tots els públics. Divendres a la tarda s’inaugurarà l’esdeveniment amb una exhibició de Jugger, mentre que dissabte hi haurà música en viu, cercaviles i sessions de contes medievals per a tota la família. Diumenge destacarà la tradicional plantada de gegants, el ball de bastons i diverses actuacions musicals en directe, creant un ambient animat i festiu.
Montsià
Un dels bufets de sushi més grans d’Espanya obre en aquest poble de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
L’escenari principal estarà situat a la Plaça de la Pagesia, juntament amb les muralles, un enclavament perfecte per ambientar les actuacions de joglars, bufons i cavallers. Aquests personatges recorreran la zona interactuant amb el públic, en un entorn on les aromes a encens i llenya i els sons de l’època ajudaran a crear una experiència totalment immersiva.
Aquest mercat és també una excusa ideal per redescobrir el patrimoni de Tarragona, des de la seva catedral fins les restes romanes com l’amfiteatre, el fòrum provincial o el Balcó del Mediterrani. Durant tres dies, la ciutat oferirà un viatge al passat en què història, cultura i lleure es donaran la mà per a gaudi de veïns i visitants.