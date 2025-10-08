Gastronomia
Un dels bufets de sushi més grans d’Espanya obre en aquest poble de Tarragona
Aquest restaurant destaca per la seva gran varietat de sushi, plats calents i especialitats orientals
La cadena de restauració japonesa K10, reconeguda pel seu innovador concepte de bufet il·limitat i estètica futurista, inaugura aquest dimecres el seu nou local a Amposta. La cadena, que ja compta amb locals consolidats a Sant Boi, Tarragona i Tortosa, aposta ara per la capital del Montsià amb un espai de més de 1.200 metres quadrats ubicat a les antigues instal·lacions del supermercat Plus.
El local té capacitat per acollir prop de 300 comensals, fet que el converteix en un dels espais de restauració més amplis de la comarca. L’establiment té una estètica futurista, amb taules automatitzades, il·luminació moderna i una ambientació que remet als restaurants asiàtics de les grans capitals europees.
Daniel Cabezas Ramírez
La proposta de K10 permet al client degustar una gran varietat de sushi, plats calents i especialitats orientals a un preu competitiu. De dilluns a divendres al migdia, el menú costa 16,95 euros, mentre que de dilluns a dijous a la nit ascendeix a 22,95 euros. D’altra banda, els divendres a la nit, caps de setmana i dies festius, el preu és de 23,95 euros. En tots els casos, les begudes i les postres no estan inclosos.
Amb aquesta obertura, la firma japonesa reforça el seu creixement al territori tarragoní i Amposta suma un nou atractiu gastronòmic a la seva oferta. La combinació d’una cuina asiàtica variada, un format de consum sense límits i un entorn de grans dimensions ha demostrat ser una fórmula d’èxit en altres ciutats, i ara es posa a prova en una ubicació estratègica del sud de Tarragona.