Viral
El poble de Tarragona on es menja de meravella i pocs coneixen
En aquest municipi es menja molt bé, ja que s'aposta pel menjar casolà i es conserven les receptes de sempre
Situada dalt d’un turó, a més de 500 metres d’altitud, La Figuera és una joia amagada del Priorat que conserva l’essència dels pobles d’antany. La seva privilegiada ubicació li ha valgut el sobrenom «del balcó del Priorat», gràcies a les impressionants vistes que ofereix. Els seus carrers empedrats, cases de pedra i places tranquil·les conviden al passeig pausat, amb l’església de Sant Martí presidint el centre urbà.
Un dels punts més visitats és el Mirador de La Figuera, des d’on es poden veure postes de sol espectaculars, especialment apreciades per fotògrafs i senderistes. Però més enllà de les seves vistes, l’entorn del municipi també ofereix rutes de senderisme i bicicleta de muntanya que travessen paisatges agrícoles, amb vinyes, oliverars i construccions de pedra seca.
Baix Camp
El poble de Tarragona que guarda l’última fàbrica d’agulles d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Als seus voltants encara es conserven trinxeres, refugis i altres vestigis de la Batalla de l’Ebre, acompanyats, de plafons explicatius que ajuden a contextualitzar el seu paper durant la Guerra Civil. A més, el municipi manté vives les seves tradicions a través de celebracions populars com la Festa Major de Sant Martí.
Quant a la seva cuina, a La Figuera es menja de meravella, ja que es conserven receptes de sempre, com a potatges de llegums, carns amb patates, dolços com les orelletes, crestes farcides, o el mostillo, unes postres antigues elaborades amb most, farina i espècies. Tampoc no falten productes artesans de l’olivera i la vinya, que aporten identitat al rebost local.
Baix Penedès
El poble de sol i platja de Tarragona ideal per a majors de 65 anys
Daniel Cabezas Ramírez
Una visita imprescindible per a aquells que gaudeixen del bo menjar és El Racó de la Figuera, un restaurant d’ambient familiar que s’ha guanyat l’afecte de veïns i visitants. Recomanat per Turisme Priorat, i amb una valoració de 4 sobre 5 a Google, aquest petit establiment destaca pel seu menjar casolà.