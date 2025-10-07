Viral
La platja de Tarragona que s’ha coronat com la millor d’Espanya
Aquest poble de la província ha aconseguit situar dues de les seves platges entre les tres millors del país
La Platja Llarga de Salou ha estat reconeguda com la millor platja d’Espanya l'any 2025 segons els lectors del diari 20minutos, que han participat durant tres mesos en un concurs obert a tot el país. Aquesta iniciativa, que ja suma catorze edicions, ha permès als usuaris votar per la seva platja preferida entre centenars de candidates dels diferents litorals espanyols, culminant en una final amb les vint més votades.
La platja tarragonina s’ha imposat amb un 13% del total dels vots emesos, fet que equival a 1.081 suports, superant a la Platja Bolonia de Tarifa (Cadis), que ha quedat en segon lloc amb l’11% dels vots (958), i a la també salouenca Cala Penya Tallada, que ha assolit la tercera posició amb un 9% (772 vots). El resultat consolida Salou com un referent del turisme de sol i platja a la Costa Daurada.
Un dels aspectes més valorats de la Platja Llarga és el seu entorn natural protegit. Aquest tram de litoral combina dunes regenerades, vegetació autòctona i una sèrie de petites cales com l’Altar, la Duna o Roca Blanca, que ofereixen racons tranquils en plena naturalesa mediterrània. A més de la seva bellesa paisatgística, el lloc s’ha convertit en un destí habitual tant per a turistes com per a veïns de la zona.
En total, el certamen ha rebut candidatures de totes les comunitats amb costa, incloent Galícia, Astúries, Cantàbria, Euskadi, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, Ceuta, Melilla i els dos arxipèlags, Canàries i Balears. La pluralitat geogràfica del concurs i l’àmplia participació el converteixen en un dels rànquings de platges més representatius de l’estiu a Espanya.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrat el reconeixement amb orgull i ha destacat que aquest tipus de distincions «reflecteixen la qualitat natural de les nostres platges i la feina continuada del municipi en favor de la sostenibilitat, la neteja i la seguretat dels espais costaners». També ha subratllat que aquest premi «dona visibilitat al valor mediambiental del nostre litoral i a l’esforç de tots els salouencs».
Amb dues platges entre les tres més votades, Salou no només reafirma la seva posició dins del mapa turístic espanyol, sinó que reforça la seva identitat com a destí sostenible i accessible. La doble distinció suposa un reconeixement per a la demarcació de Tarragona, que continua guanyant presència als rànquings nacionals gràcies a la combinació de naturalesa, serveis i un model turístic que posa de relleu l’entorn.