La famosa cadena de menjar ràpid que obrirà en un històric restaurant de Tarragona
El nou restaurant disposarà d’aparcament propi i oferirà tots els serveis característics de la cadena
McDonald’s s’instal·larà a l’antic restaurant Sol Ric, un emblemàtic local de la Vall de l’Arrabassada de Tarragona que va tancar les seves portes el desembre de 2022 després de més de sis dècades d’història. L’establiment, situat en el número 157 de la Via Augusta, ja ha iniciat la seva transformació per convertir-se en el cinquè restaurant de la multinacional nord-americana a la ciutat.
Durant les últimes setmanes, el promotor del projecte ha començat a realitzar excavacions arqueològiques a la finca, després de rebre el vistiplau del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes actuacions formen part de l’estudi previ a les obres de construcció, mentre l’Ajuntament de Tarragona tramita la llicència corresponent sol·licitada per l’empresa.
Tot i que encara no s’ha anunciat la data oficial d’obertura, el nou local ampliarà la presència de McDonald’s a la ciutat Tarragona, on ja compta amb establiments a les Gavarres, al Parc Central, a la Rambla Nova i a la carretera Vella de València, al costat del tanatori municipal. El nou restaurant disposarà d’aparcament propi i oferirà tots els serveis característics de la cadena, com McAuto, servei a domicili i McCafè.
L’última obertura de McDonald’s a Tarragona va tenir lloc a la primavera de 2021, quan va obrir les seves portes el restaurant del número 92 de la Rambla Nova. Quatre anys després, la companyia torna a apostar per la ciutat amb un nou local que ocuparà un espai de gran valor simbòlic per als tarragonins.
El Sol Ric va ser durant dècades un dels referents de la restauració local, conegut especialment per les seves populars calçotades. Al llarg de la seva història va passar per diferents propietaris, però sempre va conservar la seva essència lligada a la gastronomia tradicional catalana. El seu tancament, a finals de 2022, va suposar l’adeu a un clàssic de l’entrada nord de Tarragona.
Ara, aquest lloc tornarà a l’activitat, però amb una proposta molt diferent. El que va ser una icona de la cuina catalana es transformarà en un local de menjar ràpid, adaptant-se als nous temps i als hàbits de consum actuals.