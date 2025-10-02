Societat
Cascades, miradors i monuments: les 5 rutes de Tarragona que has de fer aquesta tardor
La tardor, amb les seves temperatures més baixes, es converteix en l’estació ideal per descobrir la província a peu
Amb el final de la calor intensa, la tardor es converteix en l’estació ideal per descobrir Tarragona a peu. La província, coneguda majoritàriament per les seves platges, guarda també tresors naturals com boscos amb basses amagades, rutes entre arrossars, congostos de vertigen i restes romanes amb segles d’història.
A escassos minuts de la ciutat de Tarragona s’alça l’impressionant aqüeducte de les Ferreres, més conegut com el Pont del Diable. Aquesta antiga construcció romana, amb més de 200 metres de llarg i gairebé 30 d’alt, és el cor d’una ruta circular molt accessible, d’uns tres quilòmetres. El sender transcorre entre pinedes i ofereix vistes panoràmiques del monument, declarat Patrimoni de la Humanitat, en un passeig perfecte per a famílies o aquells que s’inicien en el senderisme.
Al sud de la província, el Delta de l’Ebre acull la ruta circular de Poblenou del Delta, ideal per a aquells que busquen tranquil·litat i contacte directe amb la naturalesa. Amb 13 quilòmetres de camins plans, el recorregut passa camps d’arròs, llacunes i aiguamolls on és fàcil albirar aus com flamencs o agrons. Les vistes al mar i al perfil de la badia del Fangar completen aquesta experiència suau però rica en biodiversitat.
Per als més aventurers, el Congost de Fraguerau, al Parc Natural de la Serra de Montsant, ofereix un paisatge abrupte i colpidor. L’itinerari, de 10 quilòmetres anada i tornada, segueix el curs del riu Montsant a través de passarel·les i ponts penjants. Un dels punts més emblemàtics és l’ermita de Sant Bartomeu, encaixada entre parets de roca al mig del congost.
Entre la comarca del Priorat i el Baix Camp s’amaga la ruta dels Gorgs i Siurana, una combinació de basses d’aigua clara i miradors naturals. El recorregut, d’uns 12 quilòmetres i dificultat mitjana, parteix de La Febró i s’endinsa en boscos i barrancs, amb desnivells que recompensen el fet de caminar amb vistes espectaculars a l’embassament i el famós poble de Siurana, penjat sobre el precipici.
Finalment, a la frontera amb Terol, la ruta del Toll de Vidre permet descobrir una piscina natural d’aigües transparents en ple Parc Natural dels Ports. L’itinerari, de 8 quilòmetres i una mica més exigent pel seu relleu, comença en Arnes i recorre boscos i petites elevacions fins arribar al paratge principal, on el riu Algars ha format una bassa de bellesa cristal·lina. Menys freqüentada a la tardor, és una joia per a aquells que busquen calma i paisatges verges.