Sembla Mart, però és Tarragona: la ruta ideal per fer en família que finalitza en una cova
La ruta travessa un entorn natural que sembla tret d’una pel·lícula de ciència-ficció
El Pla de l’Areny, a Mont-roig del Camp, ofereix una de les experiències senderistes més sorprenents de la província de Tarragona. Aquesta ruta destaca per la seva singularitat geològica, un paisatge dominat per formacions de roca vermellosa, modelades fa milions d’anys, que remeten més al planeta Mart que al litoral mediterrani. Aquest itinerari, accessible i senyalitzat, s’ha consolidat com una de les millors opcions per a gaudir en família.
El sender travessa un entorn natural que sembla tret d’una pel·lícula de ciència-ficció. Agulles de pedra, tallats escarpats i formacions erosionades pel vent i l’aigua dibuixen un escenari espectacular, que sorprèn tant pel seu color com pel seu valor ecològic. De fet, l’abundant presència de líquens a la zona és un indicador de la seva bona qualitat ambiental. A més de l’espectacle visual, la ruta ofereix una immersió en la història mil·lenària del territori, ja que culmina a la Roca Foradada, una cova habitada des de la prehistòria.
El Pla de l’Areny és també un tresor geològic. El seu peculiar color vermell es deu a la composició del terreny, format per argiles i conglomerats silicis del període Triàsic, amb més de 250 milions d’anys d’antiguitat. Aquest paratge va ser declarat Espai d’Interès Natural (PEIN) per la Generalitat de Catalunya, no només pel seu valor paisatgístic, sinó també per la seva importància patrimonial. Les extraccions de sorra vermella per a la fabricació de vidre durant el segle XX també van deixar empremta al terreny, sumant capes d’història a la seva geografia.
El recorregut principal parteix de l’aparcament de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca i ascendeix fins a l’ermita de Sant Ramon, des d’on s’obtenen vistes panoràmiques del Baix Camp i del mar. A partir d’allà, el sender s’endinsa en el Pla de l’Areny, creuant passatges estrets i formacions rocoses esculpides pel temps, fins arribar a la Roca Foradada. Aquest punt emblemàtic, al qual s’accedeix per les Escales del Diable, conserva restes arqueològiques i ofereix una de les imatges més fotografiades de la ruta.
Per a aquells que busquen una versió més lleugera del recorregut, existeix una opció més curta i familiar que parteix des de l’àrea de pícnic de la Cova del Patou. Amb només 2,1 quilòmetres, aquesta variant evita els trams més exigents, fet que la converteix en una alternativa ideal per fer amb nens. Plafons informatius repartits pel sender expliquen la flora, la geologia i la història de l’entorn, enriquint l’experiència i fent-la apta per a totes les edats.
L’accés al Pla de l’Areny és senzill des de Mont-roig del Camp. Des de la ciutat de Tarragona, el trajecte amb cotxe dura menys d’una hora agafant l’AP-7 fins a Cambrils i després seguint la T-310 en direcció a Mont-roig. A l’altura de la desviació senyalitzada cap a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, només queda seguir les indicacions fins al punt d’inici. Una excursió única, a poca distància, per descobrir un racó que combina naturalesa, geologia i arqueologia en un mateix recorregut.