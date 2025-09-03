Seguretat
Tarragona registra una reducció del 6,7% de delictes durant el primer semestre del 2025
Les dades mostren una disminució d’un 39,6% en els robatoris en domicilis, d’un 11,6% en furts i d’un 11,6% en robatoris amb violència
Tarragona registra una reducció dels fets delictius del 6,7% durant el primer semestre (de gener a juny) del 2025 en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquestes dades, extretes del Balanç de Criminalitat publicat pel Ministeri de l’Interior demostren una dinàmica positiva a la ciutat.
La tasca diària de la Guàrdia Urbana i la bona coordinació de la policia tarragonina amb altres cossos de seguretat han permès aquesta disminució significativa dels delictes, com les reduccions d’un 39,6% dels robatoris amb força en domicilis, d’un 34,8% dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, d’un 18,4% en les sostraccions de vehicles, d’un 13% en els delictes greus i menys greus de lesions i d’un 11,6% dels robatoris amb violència i intimidació i d’un 11,6% dels furts. No s'ha registrat cap homicidi ni assassinat i les temptatives s'han reduït un 37,5%. A tot això, també cal destacar que les infraccions penals també s’han reduït un 6,4%.
«Un cop més, les dades mostren aquesta clara millora en la seguretat a la ciutat, les quals no són una casualitat sinó que són fruit d’una aposta decidida per la proximitat, d’una estratègia més proactiva i d’una constant coordinació amb altres cossos», asseguren des de la Guàrdia Urbana. Cal recordar que durant el primer trimestre del 2025 els delictes es van reduir un 8%, en comparació amb el mateix període del 2024.
En aquest sentit, durant el mes de febrer la reducció va ser del 9,8% respecte al febrer del 2024. A més a més, cal afegir que de l’última Junta Local de Seguretat, celebrada al mes de juliol, se’n va extreure que els fets delictius havien disminuït un 3,2% de juny del 2024 al maig del 2025, en comparació amb el període anterior.
Aquesta proactivitat es reflecteix en un increment dels operatius i dispositius policials, que han permès detectar amb més eficàcia determinades activitats delictives. Un exemple d’això és l’augment del delicte de tràfic de drogues, atribuïble en part a una major capacitat d’intervenció i control per part dels cossos de seguretat.
Paral·lelament, s’ha observat un increment en alguns delictes sexuals que podria estar vinculat a una major conscienciació social i sensibilització, impulsada per les campanyes de prevenció i denúncia difoses a escala local, nacional i estatal. Cal destacar que aquestes accions són importants perquè contribueixen a donar visibilitat a situacions que abans podien quedar silenciades, afavorint que més víctimes decideixin denunciar.
Des de la Guàrdia Urbana es recorda que des de principi d’any s’està portant a terme un pla d’acció per incrementar la seguretat en els espais públics de Tarragona. Aquest pla es basa en una planificació anual de diversos dispositius policials que es desenvoluparan a punts concrets i estratègics de tota la ciutat i que compten amb el suport dels Mossos d’Esquadra.