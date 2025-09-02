Policial
Els delictes baixen un 7,6% a la demarcació de Tarragona el primer semestre d'enguany
Es redueixen els homicidis però els delictes contra la llibertat sexual creixen un 26% en comparació amb l'any passat
Els delictes s'han reduït un 7,6% a la demarcació de Tarragona durant el primer semestre d'enguany, en comparació amb el mateix període del 2024, segons el balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior. En concret s'han registrat 21.748 infraccions penals, per sota de les 23.536 dels primers sis mesos de l'any passat. Els homicidis han baixat de nou a quatre però els delictes contra la llibertat sexual han passat de 213 l'any passat a 269 en l'inici d'aquest 2025 (+26,3%). Els robatoris amb violència han disminuït un 7,8% i els robatoris amb força en domicilis han estat 1.106, un 11,3% menys que el primer semestre del 2024. Els delictes han disminuït a totes les ciutats de més de 20.000 habitants de la demarcació.Les dades inclouen tant la criminalitat convencional com la cibercriminalitat, que representa el 15% dels delictes. En aquest àmbit, en l'inici de 2025 han baixat un 12,3% a la demarcació, i han passat de 3.860 a 3.385 casos.
A la demarcació els fets delictius més habituals han baixat. Els furts han passat dels 5.171 de principis del 2024 als 4.687 del primer semestre del 2025 (-9,4%); mentre que la categoria "resta de criminalitat convencional" ha baixat dels 11.165 casos del 2024 als 10.562 d'enguany (-5,4%). També han caigut els robatoris amb violència i intimidació, dels 612 als 502 (-18%). Els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa s'han mantingut estables en els 22 casos.
Gran descens a Vila-seca i Salou
Per ciutats, on més han baixat els delictes ha estat a Vila-seca. En concret, un 17,4% menys respecte els primers sis mesos de l'any passat. Els robatoris amb violència han passat de 16 a 11, mentre que els robatoris amb força en domicilis han estat 23, un 55,8% menys. Els furts també han caigut un 20%.
Salou és la segona ciutat de més de 20.000 habitants de la demarcació amb una reducció més important dels fets delictius. Se n'han registrat un 16,8% menys, entre els quals destaca el 43,8% de disminució dels robatoris amb força -de 80 a 45-,o el 9,9% de reducció de furts. En canvi, els delictes contra la llibertat sexual han passat de 13 a 18 i els robatoris amb violència han pujat de 46 a 48.
A Tarragona i Reus també baixen
A Tarragona, la disminució d'infraccions penals ha estat del 6,4%. Els robatoris amb violència (-11,6%), els furts (-11,6%) i la sostracció de vehicles (-18,4%) són els delictes que han tingut una davallada més notable. En canvi, els delictes contra la llibertat sexual han crescut un 90%, dels 30 de principis del 2024 als 57 d'enguany. Entre aquests 57 fets hi ha 10 agressions sexuals amb penetració (-23%) i 47 delictes contra la llibertat sexual d'altres tipus (+176%).
Pel que fa a Reus, els delictes han caigut un 13,4%. Especialment ho han fet els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions (-16,5%), els robatoris amb violència i intimidació (-28,4%) i els furts (-5,6%). En canvi el tràfic de drogues detectat s'ha incrementat un 47,4%.
El conjunt de delictes a Tortosa s'ha reduït un 2,8%, mentre que a Amposta ho ha fet un 10,9% i al Vendrell un 11,3%. A Calafell (-3,3%), Cambrils (-1,2%) i Valls (-1,5%) el decreixement ha estat més moderat.