Seguretat
Els delictes al Vendrell disminueixen un 11,3% en el primer semestre de 2025
Les dades publicades pel Ministeri de l’Interior respecte al 2024 ratifiquen un gran descens en els robatoris amb violència, els furts i el tràfic de drogues
Els delictes al municipi del Vendrell han disminuït un 11,3% respecte al mateix període entre gener i juny del 2024. En aquesta reducció dels fets delictius al municipi, les dades més rellevants són el descens dels robatoris amb violència i intimidació (un 6%), dels furts (un 15%) i del tràfic de drogues (un 28%).
Així ho revelen les dades relatives a les infraccions penals produïdes a les Comunitat Autònomes, províncies i municipis d’Espanya durant el primer semestre de l’any 2025, publicades pel Ministeri de l'Interior.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, destaca que «l’augment de presència policial al carrer a tots els barris i nuclis habitats dona els seus fruits. Portem des del final del 2023 amb un descens sostingut i continu de l’activitat criminal al Vendrell, i això demostra que les polítiques adoptades en matèria de seguretat funcionen».
I l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, posa de relleu que «des del 2023, hem intensificat la coordinació i la cooperació amb tots els cossos policials. i és aquest treball conjunt el que ens ajuda a augmentar la pressió contra la delinqüència i tenir les dades que tenim».
L’alcalde ha afegit que «som conscients que queda encara molta feina a fer, però les xifres del Ministeri de l’Interior ens diuen que anem en bona direcció i les dades milloraran encara més amb la nova xarxa de càmeres de videovigilància».