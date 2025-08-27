Societat
Destinaran 10.000 euros a un sopar amb les ciutats vinculades al Chartreuse
El consistori vol conèixer si la situació socioeconòmica del col·lectiu ha millorat en els últims anys
L’Ajuntament de Tarragona destinarà uns 10.000 euros, IVA inclòs, a un sopar a peu dret el pròxim 20 de setembre a l’Amfiteatre amb motiu d’un acte en el marc del pacte d’amistat de les ciutats vinculades amb el Chartreuse. La celebració s’emmarca en el 25è aniversari de la declaració de la ciutat com a patrimoni mundial per la Unesco. «En el marc d’aquesta celebració i coincidint amb la Festa Major de Santa Tecla, es considera oportú ratificar i celebrar, especialment, el pacte d’amistat signat el 27 de novembre de 2023 a París amb tots els municipis que han acollit una destil·leria d’aquest famós licor», exposa el consistori en l’informe justificatiu del contracte de càtering. Representants dels municipis de París, Marsella, Entre-Deux-Guiers, Voiron, Sant Pierre de Chartreuse i St. Lauren du Pont estaran a Tarragona per a la celebració.
80 euros per cap
Es preveu que assisteixin 120 persones a l’esdeveniment i que el preu que s’ofereix per persona és de 80 euros. L’any passat Tarragona va ser la gran convidada a les festes de Voiron dedicades al licor. El Ball de Diables i el Ball de Gitanes van ser les dues entitats convidades per prendre part de les celebracions. Durant la festa a la localitat francesa, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja va mostrar la seva voluntat d’acollir i reunir a la ciutat les set ciutats vinculades al Chartreuse. Avui dia només es fabrica el licor a Voiron i per Santa Tecla es fa una edició especial i limitada amb la imatge gràfica de la festa a la contraetiqueta.
Tarragona
Viviana de Salvador serà la pregonera de Santa Tecla
Redacció