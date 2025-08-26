Política
ECP exigeix un operatiu especial de neteja per Santa Tecla al Parc del Francolí
La formació denuncia que «el parc ha quedat en diverses ocasions en un estat de brutícia extrema»
El Grup Municipal En Comú Podem Tarragona ha presentat una instància a l’Alcaldia per reclamar mesures urgents que garanteixin la neteja i el bon estat del Parc del Francolí després d’esdeveniments multitudinaris.
La formació denuncia en un comunicat emès ahir dilluns que són diverses les vegades que el parc ha quedat en mal estat: «Ha quedat en diverses ocasions en un estat de brutícia extrema, amb deixalles i vidres trencats, la qual cosa suposa un risc per a la ciutadania».
Aquest no és el primer cop que En Comú Podem fa una queixa d’aquesta mena. Al mes de juny, el grup municipal ja va advertir arran de la instal·lació de la pantalla gegant en aquest mateix espai per la retransmissió del partit de semifinals del play-off d’ascens entre Nàstic i Múrcia, que l’endemà de l’acte, el parc presentava un estat «deplorable».
La formació lamenta que «lluny de resoldre’s, la situació s’ha repetit i agreujat aquest estiu amb motiu del Jordi’s Fest celebrat el 15 d’agost», que va reunir milers de persones en el marc de les Festes de Sant Magí. «Segons han denunciat públicament diversos veïns i veïnes del barri, així com l’associació, el parc va romandre completament brut fins al 18 d’agost, és a dir, durant quatre dies seguits», s’afegeix en el comunicat.
Aquesta situació «intolerable», segons la coalició morada, «evidencia una greu manca de planificació per part del govern municipal» i exigeix «una revisió del contracte de neteja i la posada en marxa d’un operatiu extraordinari immediat després de cada esdeveniment per garantir que, l’endemà, el parc torni a estar en condicions òptimes d’ús». Amb la proximitat de nous esdeveniments com Santa Tecla, En Comú Podem demana «que l’Ajuntament actuï per evitar que es repeteixin aquestes situacions».
El regidor Toni Carmona deixa clar que «el que ha passat al Parc del Francolí després del Jordi’s Fest és inacceptable. No pot ser que cada cop que hi hagi un acte multitudinari, el parc quedi inutilitzable durant dies». «Cal un dispositiu especial de neteja immediat: no és només una qüestió d’imatge de ciutat, és de salut pública i respecte pels veïns i veïnes», conclou Toni Carmona.