Santa Tecla
Viviana de Salvador serà la pregonera de Santa Tecla
Viviana va endegar diverses activitats dins l’àmbit del barri de Sant Salvador, on hi viu
Viviana de Salvador pronunciarà el pregó de Santa Tecla d’aquest 2025 que, com és habitual, tindrà lloc el proper 21 de setembre i donarà el tret de sortida a la part més tradicional de les festes.
Viviana de Salvador Deop va néixer a França al 1958. Filla de l’actriu Montserrat Salvador i del director de teatre Esteve Polls, amb dos anys va arribar a Catalunya, després de l’exili familiar a França.
L’any 1970 es va traslladar a Tarragona amb els seus avis materns, el periodista tarragoní Lluís de Salvador Andrés i la seva esposa, Concepció Deop Samitier. Ells dos van saber comunicar-li uns valors que sempre l’han acompanyat, i especialment el seu avi, de tarannà esquerrà i d’ideari republicà que va mantenir tota la vida, amb un enfoc independent i personal dels fets.
A Tarragona, la Viviana va endegar diverses activitats dins l’àmbit del barri de Sant Salvador, on no ha deixat de viure, fins a dia d’avui, i on van néixer i créixer els seus dos fills.
Viviana va entrar a formar part de l’Associació de Veïns del barri i amb els companys va tractar de solucionar els problemes que van estar al seu abast sempre amb la cultura i la participació com a eix de la seva activitat.
Ha col·laborat amb el Menjador Social de Café i Caliu; actualment pertany al grup de teatre, Antagonista, i també al de reconstrucció històrica romana, Thaleia.
Va col·laborar durant uns anys amb el Diari de Tarragona, en l’apartat de tribuna, amb tot un seguit d’articles quinzenals sobre societat, religió i qualsevol tema que inspirés la seva opinió.
Aquests darrers mesos ha participat al documental Roma Pura, Lorca a Tarragona (1935), on ha interpretat el paper de Margarida Xirgu, revivint l’entrevista que el seu avi, Lluís de Salvador, va fer al poeta granadí Federico García Lorca durant la seva estada a Tarragona al 1935 i de la qual enguany es compleixen 90 anys.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat «la trajectòria de Viviana de Salvador en entitats de la ciutat» i ha posat en valor «el seu compromís social i cultural, com també el del seu avi i de la seva mare».