L'Ajuntament de Tarragona defensa que ha netejat 23 hectàrees de l’Anella Verda
El consistori preveu que al 2026 entri en funcionament el projecte executiu que desenvolupa les actuacions a les masses forestals en aquest pulmó verd de la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona ha emès un comunicat per defensar les diferents accions que ha dut a terme aquest estiu a l'Anella Verda com la neteja de franges forestals i de franges perimetrals emmarcades en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del terme municipal de Tarragona.
L'explicació arriba després que En Comú Podem hagi criticat que no el govern no s'hagi gastat ni un euro del 800.000 euros pressupostats per a la neteja forestal. D'altra banda, ERC també ha demanat més mesures davant l’emergència climàtica i els incendis.
Segons el consistori, enguany s’ha actuat a les zones de l’ermita de la Salut, Coves del Llorito, CIFO – Centre d’Innovació i Formació Ocupacional, Entrepins, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol i Cala Romana. Els treballs cobreixen al voltant de 23 hectàrees.
Els treballs forestals han consistit principalment en la reducció de la densitat de l’arbrat, especialment el pi blanc, una espècie predominant a la zona, així com la desbrossada, la retirada de troncs i la trituració i estassada de restes de poda. En aquest sentit, s’ha retirat pins de poca dimensió que impedien el pas i que podrien afavorir la propagació del foc.
L’Ajuntament també ha tancat aquest any la primera fase del projecte executiu que desenvolupa les actuacions a les masses forestals a l’Anella Verda de Tarragona, un projecte que es preveu que entri en funcionament durant el proper 2026.
Aquest constarà de treballs forestals a les masses boscoses, per reduir la densitat i la continuïtat del bosc, i millorar la xarxa bàsica d’emergència de camins i tallafocs. El text descriu també les actuacions que es concentraran en tres franges, la del Nord a Sant Pere i Sant Pau, la franja dels Colls Majors i una tercera a la zona de Mas d’Enric.
El conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro ha expressat «la preocupació per la fragilitat dels nostres boscos pel canvi d’usos d’aquests i pels efectes directes del canvi climàtic. Aquest és un aspecte complex i delicat, cal la coordinació entre diferents administracions i la implicació tant de propietaris públics com privats».
Finalment des del Govern municipal han expressat tota la seva solidaritat davant els incendis forestals que estan devastant extenses masses de boscos arreu de la Península Ibèrica i agraeixen els treballs dels Serveis d’Emergència i de totes les forces de seguretat i salvament.