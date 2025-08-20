Tarragona
En Comú Podem critica que el Govern no ha gastat els 800.000 € pressupostats per la neteja forestal
En algunes zones de Tarragona s’hauria de reduir la massa forestal entre un 40% i un 60%, segons informes tècnics
El Grup Municipal d’En Comú Podem Tarragona ha denunciat que el Govern del PSC no hagi gastat cap euros dels 800.000 euros pressupostats per la neteja forestal de l’Anella Verda i altres zones boscoses del terme municipal. Aquest situació es produeix en un moment en que Espanya està vivint una de les pitjors crisis d’incendis forestals de les darreres tres dècades.
La coalició considera que aquesta manca de gestió és especialment greu perquè afecta directament la seguretat de la ciutadania. Barris com Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Cala Romana i les zones boscoses de Llevant estan envoltats d’una massa forestal que, segons els informes tècnics, s’hauria de reduir entre un 40% i un 60% per evitar riscos catastròfics. «No podem esperar a tenir un incendi devastador per actuar. El perill és real i els recursos hi són; el que falta és voluntat política», ha remarcat el portaveu municipal, Jordi Collado.
En Comú Podem recorda que l’informe de Bombers de 2019 ja advertia de la impossibilitat d’intervenció dins de l’Anella Verda en cas d’incendi, i que només es podria treballar des de l’exterior. Aquesta situació deixaria completament exposats els habitatges i equipaments pròxims, amb conseqüències imprevisibles tant per a la població com per al medi natural.
Per aquest motiu, la coalició exigeix al Govern municipal l’execució immediata de les partides pressupostàries, l’actualització urgent de l’informe de Bombers i la presentació d’un calendari públic d’actuacions que permeti a la ciutadania saber quan i com es duran a terme les tasques de prevenció.