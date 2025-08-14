Televisió
Les condicions d’una soltera a un tarragoní a First Dates: «Has de canviar allò del llit...»
Antonio, un andalús resident a Tarragona, va anar al programa per trobar una companya de vida
Antonio, un andalús resident a Tarragona, va anar al programa ‘First Dates’ amb l’esperança de trobar una companya de vida. Amb poques exigències i una actitud oberta, va confessar que buscava una dona amb qui compartir el seu dia a dia, encara que va deixar clar que preferia que els animals no ocupessin massa espai en la relació. "Tinc mania als gossos i als nets perquè es queden amb l’afecte que jo vull donar", reconeixia entre rialles davant de les càmeres del programa.
La seva cita va ser Pepi, una andalusa que viu a Barcelona, amb una visió de l’amor una mica diferent. A ella li resulta essencial que a la relació hi hagi passió i connexió física. "Per a mi, el sexe és molt important", explicava amb naturalitat. A més, va detallar que el seu tipus d’home ideal és alt, prim i amb ganes de ballar. Des del primer moment, ambdós es van mostrar elegants i educats, encara que aviat van sortir les seves diferències.
Tarragona
Un tarragoní a First Dates: «Estic casat. La meva dona porta un any amb Alzheimer en una residència»
Daniel Cabezas Ramírez
Durant el sopar, la conversa va fluir amb simpatia, però també amb algunes entrepussades. Pepi va comentar que li agradaria que la seva parella compartís amb ella l’afició pel ball, una cosa que Antonio no practica. Ell, sincer, va reconèixer que mai ha après a moure’s a la pista, una cosa que Pepi no li va acabar de convèncer. En privat, la dona comentava entre rialles que les seves amigues probablement estarien qüestionant la seva elecció en veure-la a la televisió.
Malgrat les diferències, Antonio es va mostrar emocionalment disponible i molt proper. En un moment de la cita, va obrir el seu cor i va compartir amb Pepi la història de la mort de la seva esposa, amb qui va estar més de tres dècades. Durant els darrers set anys de la seva vida, ella va patir alzheimer, parkinson i demència, i Antonio la va acompanyar fins al final. "La vaig cuidar i la vaig estimar cada dia", explicava amb tendresa.
Tarragona
La decepció d’una tarragonina a First Dates: «Estic acostumada a estar amb escortes de famosos»
Daniel Cabezas Ramírez
Ja a la sala privada, la dinàmica va canviar gràcies a un joc del programa que els convidava a fer-se petons “dolços”. El moment va donar lloc a una inesperada espurna entre ambdós, i, encara que Pepi no estava del tot segura a l’inici, aquesta connexió física va semblar generar un punt d’inflexió. Els petons van sorprendre, fins i tot, als protagonistes, que van deixar la porta oberta a una possible història futura.
A la decisió final, Antonio es va mostrar decidit a continuar coneixent a Pepi, però ella va generar suspens amb un inesperat canvi d'opinió. Encara que al principi no semblava convençuda, finalment va accedir a una segona cita. Això sí, amb dues condicions clares: "Has de canviar allò del ball... i allò del llit", li va dir amb un somriure, ja que Pepi considerava que Antonio estava una mica rovellat en referència al sexe.