Televisió
Un tarragoní a First Dates: «Estic casat. La meva dona porta un any amb Alzheimer en una residència»
Francisco va anar al programa perquè la seva esposa, amb Alzheimer, porta un any en una residència i ell se sent sol
Francisco, un veí de Tarragona de 87 anys i empresari jubilat, va ser un dels protagonistes més sorprenents d’una de les recents entregues del programa First Dates. Amb quatre matrimonis a la seva esquena, el solter es va presentar amb una actitud propera i directa. «Mai he estat infidel», va assegurar, abans de deixar el presentador i la seva cita sense paraules en revelar la seva situació actual.
Francisco va indicar que, malgrat estar legalment casat, porta un any vivint sol. La seva esposa, diagnosticada amb Alzheimer, resideix en un centre especialitzat des de fa mesos. «Estic casat, però la meva dona no pot conviure amb mi, no ho dic jo, ho diuen els metges», va explicar amb serenitat davant de la sorpresa de Carlos Sobera. Va assegurar sentir-se sol i va justificar la seva participació en el programa amb una frase que resumia la seva manera d’entendre la vida: «Soc un animal de parella».
Tarragona
El bar de Tarragona que arrasa amb els seus entrepans
Daniel Cabezas Ramírez
La persona que va compartir sopar amb ell va ser Helena, una perruquera jubilada de 80 anys, resident a Barcelona, que buscava algú amb qui compartir escapades de cap de setmana. La primera impressió va ser cordial i ambdós van mostrar bona disposició. Ella va destacar l’elegància i l’actitud de Francisco, mentre ell va valorar la seva simpatia i la seva energia. «Té una personalitat atractiva», va assenyalar el tarragoní després dels primers minuts de conversa.
Durant el sopar, Francisco va tenir gestos que van sumar punts al seu favor, com oferir-se a intercanviar els plats quan va descobrir que a Helena no li agradava un dels ingredients. La barcelonina va agrair el detall i va elogiar la seva actitud, assegurant que li agradava la seva forma de ser i la seva vitalitat. Tanmateix, el clima amable va canviar quan ell va compartir que seguia casat i que la seva situació encara estava pendent de resoldre’s.
Tarragonès
Els dos municipis de Tarragona que es colen entre els més feliços d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Aquesta revelació va sembrar dubtes en la seva acompanyant. Encara que Francisco va insistir que el procés de separació estava en mans del seu advocat, Helena no va ocultar la seva incomoditat. «No m’ha donat detalls, però si segueix casat, hauria d’aclarir la seva situació primer», va comentar amb cautela. La incertesa va pesar durant la resta de la cita i va marcar la decisió final de la soltera.
En el reservat, Helena va ser clara en expressar que no estava disposada a avançar en una relació amb algú que no estigués oficialment separat. «Jo volia conèixer un home solter», va sentenciar. Francisco, per la seva part, va admetre que havia de resoldre certs assumptes legals, però va expressar el seu desig de mantenir el contacte. Malgrat les diferències, ambdós van acordar continuar coneixent-se fora de les càmeres.