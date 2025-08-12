Gastronomia
El restaurant de Tarragona que s’ha fet famós per la seva escudella
El que realment diferencia a aquest restaurant d’altres és la seva cuina casolana i les seves racions abundants
En plena N-340, a escassos quilòmetres de Tarragona, es troba el Restaurante Jaume I, un establiment que s’ha convertit en més que un simple punt de pas per a conductors, ja que aquest bar ha aconseguit enamorar els seus clients gràcies a la seva cuina tradicional, la seva ubicació privilegiada al costat del mar i el seu plat estrella: l’escudella i carn d’olla.
En un moment en què els clàssics bars de carretera estan desapareixent, aquest restaurant destaca com un autèntic refugi per a viatgers i locals. Aquest establiment ofereix una solució ideal per a esmorzars contundents, dinars reconfortants o parades improvisades. La seva proximitat a una estació de servei i el seu ampli aparcament ho fan encara més atractiu per a aquells que viatgen per la zona.
El que realment diferencia a aquest restaurant de tants d’altres és la seva cuina casolana. L’escudella —l’emblemàtic guisat català— es converteix en protagonista. Elaborada amb ingredients de proximitat i cuinada a l’estil tradicional, aquesta recepta representa tot el que busca el comensal que desitja menjar bé sense artificis: sabor autèntic, racions generoses i una sensació d’estar menjant a casa.
El menú del restaurant varia segons l’estació, adaptant-se al clima i al producte de temporada. Així, els caps de setmana és habitual trobar arrossos caldosos o secs, a més de plats tan estimats com els canelons. En els mesos més càlids, l’escudella deixa pas a propostes més fresques com l’amanida, les croquetes casolanes o els calamarsons, tots ells molt sol·licitats per una clientela fidel que repeteix cada estiu.
Un dels atractius més importants de Jaume I és la seva ubicació. A només cinc minuts a peu es troba la Platja Llarga, un racó tranquil del litoral tarragoní que convida a un passeig relaxant abans o després del dinar. Aquesta proximitat al mar afegeix un valor afegit a l’experiència gastronòmica, convertint una simple parada en un petit parèntesi de descans i gaudi.
Entre les postres, destaquen la tradicional crema catalana, que mai falta en carta, i un clàssic que desperta nostàlgia entre molts comensals: la Comtessa. Així doncs, el Restaurante Jaume I no només manté viva l’essència dels restaurants de carretera, sinó que l’enriqueix amb autenticitat, sabor i una mica de mar.