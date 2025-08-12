Port
Coneix el Quattroelle: el majestuós iot de luxe que ha atracat aquesta temporada a Tarragona
Entre les seves luxoses instal·lacions figura un gimnàs dissenyat pel medallista olímpic Usain Bolt
El prestigiós superiot Quattroelle ha fet escala aquesta temporada al port de Tarragona, atraient l’atenció de curiosos i amants del luxe nàutic. Segons ha informat el mitjà Infobae, l’embarcació està valorada en uns 180 milions de dòlars i disposa d'una impressionant eslora de 86 metres, convertint-se en un dels iots més destacats que han visitat la costa catalana aquest estiu.
Construït per Lürssen i entregat l'any 2013, el Quattroelle és una obra mestra del disseny naval contemporani. Va ser fruit del primer encàrrec conjunt amb l’estudi italià Nuvolari Lenard, responsables tant de l’exterior com de l’interior. El iot presenta un perfil elegant, equilibrat entre elements tradicionals i tocs ultramoderns, i la seva decoració combina fusta, pedra i teixits exclusius.
El seu nom, Quattroelle, prové de l’italià i evoca 'quatre L': Amor, Vida, Llibertat i Luxe, concepte central en la seva filosofia estètica. Això es reflecteix en espais pensats per al confort absolut, amb una decoració artesanal i una harmonia entre el clàssic i el contemporani que defineix cada estada a bord.
Entre les seves luxoses instal·lacions figura un gimnàs dissenyat pel medallista olímpic Usain Bolt, un spa complet amb perruqueria i sala de massatges, diverses piscines, heliport, cine, galeria d’art i abundants espais de relax. A més, compta amb una gran oferta d’activitats aquàtiques: motos d’aigua, esquí aquàtic i equip de busseig.
L’actual propietari del iot és el príncep hereu de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed al‑Maktoum, conegut també com a “Fazza”. Encara que originalment va ser construït per a Michael Lee‑Chin, es va confirmar que el príncep va ser el comprador real després de ser breument propietat de Majid al Futtaim.
Finalment, el cost de funcionament anual d’aquest vaixell de luxe està estimat en entre 15 i 20 milions de dòlars, el que subratlla no només l’exclusivitat de la construcció, sinó també el manteniment per al seu òptim i correcte funcionament.