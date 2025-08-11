Mobilitat
El carril bici de Pere Martell a Tarragona ja és història i es recupera el tercer carril
Ja s'han enllestit les obres de retirada, que van començar fa tres setmanes
Les obres de retirada del carril bici del carrer Pere Martell ja s'han enllestit. Van començar fa tres setmanes i es podien allargar fins a finals d'agost, però ja s'ha recuperat el tercer carril de circulació i l'amplada de la vorera existent abans de la creació del polèmic carril bici.
Redacció
L’octubre de l’any passat, la plataforma Treballem per Pere Martell va presentar gairebé 400 firmes a l’Ajuntament per a reclamar la supressió d’un carril bici que es va implementar el juny del 2021.
Va ser un projecte impulsat pel govern de Pau Ricomà (ERC) i que, des de bon principi, va generar disparitat d’opinions entre la ciutadania. Quan es va instal·lar el carril bici al carrer Pere Martell, la idea era que, en una segona fase, es prolongués fins al barri del Serrallo.
L’executiu de Rubén Viñuales, però, va acabar descartant la seva ampliació el passat novembre. Paradoxalment, es preveu la creació d’un nou carril bici al carrer Prat de la Riba i un altre a l’avinguda Andorra en els pròxims mesos.