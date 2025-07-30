Mobilitat
Entitats del món de la bici critiquen que s’elimini el carril a Pere Martell de Tarragona
«No estava ben dissenyat. Però hi ha altres solucions», diuen des de BiciCamp
Fem Bici, la Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya, ha criticat públicament que s’elimini el carril bici al carrer Pere Martell de Tarragona. «No estava ben dissenyat i no era el més segur. Però hi ha altres solucions abans de destruir-lo», explica un portaveu de BiciCamp, la coordinadora d’usuaris de la bicicleta del Camp de Tarragona, que forma part de Fem Bici.
«L’eliminació del carril bici de Pere Martell és una mesura electoralista, que no compta amb el suport del col·lectiu ciclista i que va en contra de les recomanacions de les organitzacions de referència en qüestions relatives a urbanisme, mobilitat i salut», s’exposa en el comunicat conjunt, que signen entitats també de les Terres de l’Ebre, d’Osona i de la Garriga, entre d’altres.
Obres en marxa
La federació ha volgut fer el comunicat quan s’estan duent a terme les obres per a eliminar el carril. «Va haver-hi molt rebombori quan es va anunciar la mesura i no volem que els treballs, quan de debò es fa realitat, passin com si res», diuen des de BiciCamp. Les entitats exposen que la supressió del carril bici augmentarà la contaminació ambiental i acústica, com a conseqüència de l’increment del trànsit rodat, en una artèria «ja prou carregada de vehicles». «La llegenda sobre que els comerços amb aquests carrils perden clientela és mentida. Es pot modificar la mobilitat debatent amb el veïnat i els establiments. No d’aquesta forma», afegeixen.
«Infrautilització»
L’Ajuntament va prendre la decisió d’eliminar-lo el passat febrer. El govern municipal argumenta que la «infrautilització» del vial, juntament amb les queixes veïnals, van ser aspectes claus per a prendre la decisió. D’altra banda, es va destacar les dificultats que suposava per als autobusos municipals de l’EMT, els quals es troben amb problemes d’«espai» en aquest carrer que compta amb diverses parades. Uns arguments que no convencen les entitats del món de la bici. «És un nou exemple de com s’entén la participació en els processos de decisió política: no es tracta d’escoltar a la gent si no de fer callar a qui més crida», conclouen des de la federació Fem Bici.