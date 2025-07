Comença la retirada del carril bici de Pere Martell a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ahir van arrencar les obres per treure el tram de carril entre el carrer Pere Martell i l'Avinguda Ramón y Cajal. La intervenció constarà de tres fases: senyalització i preparació; eliminació i esborrament de senyalització existent i per últim, repintat de la via.

Es preveu que els treballs s'allarguin fins a finals d'agost. Fins llavors, hi haurà restriccions d'estacionament, però no de circulació, tot i que si fos necessari podria haver algun canvi puntual.