El poble més bonic del Mediterrani es troba a prop de Tarragona i té una platja d’un altre món
El municipi, a menys de dues hores de Tarragona, té una de les poques platges amb aigua dolça del Mediterrani
Mentre noms com Cadaqués, Altea o Villajoyosa solen acaparar portades i llistes de destins somiats, a pocs quilòmetres al sud de Tarragona s’amaga un lloc que ha sabut mantenir-se al marge del turisme massiu i conservar la seva essència més pura: Alcossebre. Aquest encantador poble costaner, enclavat a la Costa dels Tarongers i que ha cridat l’atenció de la revista Viajar, ofereix un Mediterrani diferent i més silenciós.
Un dels seus tresors més grans —i potser el més sorprenent— és la Platja de les Fonts, un enclavament natural únic on l’aigua dolça brolla directament del subsol en plena vora. Aquests brolladors submarins, poc comuns en tota la costa, creen un fenomen visual i ecològic que sorprèn a aquells que ho descobreixen per primera vegada.
Però si alguna cosa defineix Alcossebre és la seva capacitat d’oferir platges per a tots els gustos. Des de l’extensa i familiar Platja del Carregador, ideal per a caminades llargues o tardes de sol en grup, fins cales amagades com la Platja del Moro, envoltada de roca i vegetació mediterrània que regala tranquil·litat fins i tot en temporada alta. També destaquen racons com la Platja de la Romana, amb la seva forma recollida i entorn natural protegit, perfecta per a aquells que busquen intimitat davant el mar.
Per a aquells que prefereixen passejar, el Passeig Marítim d’Alcossebre és una mostra de bon urbanisme costaner: accessible, agradable i sempre amb vista al blau. Famílies, gent gran i parelles passegen diàriament entre botigues locals i el mercat artesanal que cada dimarts d’estiu omple de vida el centre del poble. Aquí no hi ha presses ni aclaparaments, només el so del mar i converses entre veïns.
A més, el Parc Natural de la Serra d’Irta, que abraça el municipi per l’interior, és un altre dels seus grans atractius. Senders que connecten amb cales pràcticament verges com Mundina o Blanca, miradors naturals, i l’icònic Far d’Irta, aixecat als anys 90, fan d’aquesta zona un paradís tant per a senderistes com per a aquells que busquen desconnectar en la naturalesa sense allunyar-se del mar.
En definitiva, Alcossebre, a menys de dues hores de Tarragona, ofereix el que molts busquen i pocs troben, un lloc únic on es respira tranquil·litat. Un racó on el Mediterrani es mostra en estat pur, sense filtres ni artificis. Si encara no el coneixes, aquest poble és una escapada perfecta.