Societat
El poble català escollit el més bonic del món és a poc més de dues hores de Tarragona
Amb carrers empedrats, un pont penjant icònic i la cascada més alta de Catalunya, aquest poble medieval és una joia reconeguda per l’ONU
Rupit i Pruit, un encantador poble medieval situat a la comarca d’Osona, ha estat reconegut aquest 2025 com el poble més bonic del món per l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Aquesta destinació catalana, envoltada de natura i història, es troba a poc més de dues hores en cotxe des de Tarragona i s’ha convertit en una escapada imprescindible per als amants del turisme rural i cultural.
Un dels pobles amb més encant de Catalunya, reconegut a nivell internacional
L’Organització Mundial del Turisme ha inclòs Rupit i Pruit a la seva prestigiosa iniciativa Best Tourism Villages, que premia pobles d’arreu del món per la seva bellesa, sostenibilitat i patrimoni cultural. Aquest reconeixement consolida aquest petit nucli medieval com una joia turística a escala global.
Daniel Cabezas Ramírez
Tot i estar ubicat al nord de la província de Barcelona, un viatge de dues hores i mitja, aproximadament, des de Tarragona capital permet gaudir d'una escapada ideal de cap de setmana per a residents i visitants de les comarques tarragonines. Amb poc més de 200 habitants, Rupit conserva l’essència dels pobles de muntanya catalans, amb carrers empedrats, cases de pedra i un entorn natural incomparable.
Una escapada de conte a Rupit i Pruit
Accedir a Rupit és tota una experiència: s’hi arriba travessant el seu emblemàtic pont penjant de fusta, que condueix el visitant directament a un escenari digne d’un conte medieval. Un cop dins el nucli, declarat Conjunt Historicoartístic, cada racó revela segles d’història i tradició.
Els visitants poden gaudir d’un passeig tranquil pels carrerons florits, visitar l’església barroca de Sant Miquel Arcàngel, o explorar temples propers com Sant Joan de Fàbregas, Sant Llorenç, Sant Andreu o el Santuari del Far, aquest últim amb vistes impressionants des del penya-segat sobre la comarca natural del Collsacabra.
Natura, senderisme i la cascada més alta de Catalunya
Rupit es troba al cor de l’Espai Natural del Collsacabra, una àrea protegida ideal per a rutes de senderisme, ciclisme i observació de la natura. Una de les excursions més populars és la que porta al Salt de Sallent, la cascada més alta de Catalunya, amb una caiguda de més de 100 metres. Durant la primavera, el seu cabal d’aigua i el paisatge verd intensifiquen l’encant d’aquesta experiència natural.