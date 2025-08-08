Societat
El poble de Tarragona que amaga sis coves i és perfecte per a una excursió d’estiu
A l’interior de les coves s’han trobat restes arqueològiques que inclouen des del Neolític fins al segle XX
Al cor del Baix Ebre, a la vora del riu Ebre i a pocs quilòmetres de Tortosa, es troba Benifallet, un municipi que ha sabut posicionar-se com a destí turístic gràcies al seu entorn natural i, especialment, al seu impressionant sistema de coves. Les conegudes Coves Meravelles formen part d’un conjunt de sis cavitats subterrànies que converteixen el poble en un lloc ideal per a una escapada estiuenca.
D’aquestes sis coves, només dues estan adaptades per al turisme: la Cova Meravelles i la Cova del Dos. Ambdues poden visitar-se mitjançant recorreguts guiats que permeten endinsar-se al paisatge càrstic de la zona i descobrir formacions geològiques de gran bellesa. Situades a tan sols tres quilòmetres del nucli urbà, el seu accés és senzill i ben senyalitzat, fet que afavoreix l’arribada de visitants de totes les edats.
El conjunt de cavitats no només destaca pel seu valor estètic, sinó també pel seu interès científic i històric. Al seu interior s’han trobat restes arqueològiques que inclouen des del Neolític fins al segle XX, el que ha portat que siguin reconegudes com a Bé Cultural d’Interès Local des de 2021. La varietat de formacions —estalactites, columnes, excèntriques— i els vestigis trobats converteixen l’espai en un enclavament singular dins de les Terres de l’Ebre.
El descobriment de les coves a finals dels anys 60 per part del Grup d’Investigacions Espeleològiques del Centre Excursionista de Gràcia va suposar un abans i un després per a Benifallet. Després d’anys d’exploració i condicionament, l'any 1993 es va obrir al públic un recorregut segur per la Cova Meravelles, el que va impulsar el turisme local i va col·locar el municipi al mapa del patrimoni natural català.
Més enllà de les coves, Benifallet ofereix múltiples alternatives per als amants de la naturalesa i la història. Els passejos en el llagut tradicional per l’Ebre, les rutes de senderisme per la Serra de Cardó, o la popular Via Verda del Baix Ebre, permeten explorar l’entorn de forma activa. També destaquen vestigis ibers com el Castellot de la Roca Roja i construccions religioses que reflecteixen el passat del municipi.
Gràcies a aquest equilibri entre naturalesa, cultura i accessibilitat, Benifallet s’ha consolidat com un destí ideal per a aquells que busquen excursions diferents, amb un fort component patrimonial i un entorn privilegiat. Una proposta perfecta per a gaudir de l’estiu sense allunyar-se massa de l’interior de Tarragona.