Habitatge
El municipi amb platja més barat de Tarragona per llogar un pis aquest estiu
Tarragona capital ha assolit el seu rècord històric amb un preu mitjà d’11,30 euros per metre quadrat
Cambrils es posiciona aquest estiu com el destí costaner més econòmic per llogar un habitatge de la província de Tarragona. Malgrat el repunt generalitzat dels preus del lloguer a Catalunya, aquesta localitat tarragonina ofereix una alternativa més accessible per a aquells que busquen passar la temporada estival al costat del mar sense que la butxaca es ressenti.
Segons les darreres dades publicades pel portal immobiliari Idealista, el preu mitjà del lloguer a Cambrils se situa en 10,80 euros per metre quadrat. Aquesta xifra la converteix en l’opció més assequible entre els municipis tarragonins amb litoral. En comparació, Tarragona capital ha assolit el seu rècord històric amb un preu mitjà d’11,30 euros per metre quadrat.
Daniel Cabezas Ramírez
Això significa que llogar un pis de 80 metres quadrats a Cambrils costaria aproximadament 864 euros mensuals, davant els més de 900 euros que es pagarien per un habitatge similar a la capital provincial. Encara que factors com la ubicació exacta, l’estat de l’immoble o la proximitat a la platja poden influir en el preu final, la diferència reflecteix un avantatge clar per a la butxaca en el cas de Cambrils.
L’auge de la demanda vacacional durant els mesos d’estiu, sumat a la tensió estructural al mercat del lloguer residencial, ha portat els preus a nivells mai vistos en gran part del litoral català. Tanmateix, municipis com Cambrils es mantenen per sota de la mitjana, convertint-se en un petit refugi per a aquells que busquen combinar platja i economia.
Daniel Cabezas Ramírez
A nivell provincial, Tarragona continua presentant preus més moderats que altres zones de Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat a la província és de 9,90 euros, per sota de Girona (13,90 €/m²) i molt lluny de Barcelona, on el lloguer assoleix els 20,70 euros per metre quadrat, el seu valor més alt fins la data. Només Lleida ofereix un cost inferior, amb una mitjana de 8,90 euros per metre quadrat.
Aquestes diferències es tradueixen en importants contrastos en el cost mensual del lloguer. Mentre que a Barcelona capital un pis de 80 metres pot superar els 1.650 euros, a Girona ronda els 1.112 euros, a Tarragona els 904 euros i a Lleida arriba als 712 euros. Amb una mitjana autonòmica de 19,2 euros per metre quadrat, Catalunya marca aquest estiu un dels nivells de preus més alts de la seva història.