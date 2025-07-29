Platges
La cala més bonica d’Espanya, segons la revista Viajar, és a Tarragona: un racó màgic als peus d’un castell i amb aigües cristal·lines
La prestigiosa revista especialitzada recomana visitar-la almenys una vegada a la vida
Tarragona pot presumir, un cop més, del seu tresor natural i històric. La revista Viajar, una de les publicacions més reconegudes en l’àmbit del turisme, ha triat la Cala Jovera com la cala més bonica d’Espanya, un racó que descriu com a «màgic», envoltat de natura, tranquil·litat i història.
Situada a Tamarit, dins el terme de Tarragona, la Cala Jovera es troba just als peus del Castell de Tamarit, una fortificació d’origen medieval que, malgrat ser de propietat privada, presideix imponent el paisatge. El contrast entre l’arquitectura del castell, els penya-segats coberts de vegetació i les aigües turqueses converteix aquest indret en una postal viva que enamora a tot aquell qui el descobreix.
Segons la publicació, l’experiència de veure la posta de sol amb el castell de fons i el mar en calma és «un record que queda gravat per sempre». I és que l’encant de la cala no es limita només a la seva bellesa visual. L’aigua, gairebé sempre transparent i lliure de corrents, convida a fer-hi snorkel o simplement a desconnectar en un entorn on només es senten les onades.
Amb uns 90 metres de longitud, Cala Jovera ofereix una atmosfera de pau i intimitat, molt allunyada de les platges massificades. El seu accés, a través d’un camí senyalitzat des de la Platja de Tamarit, implica una petita caminada entre bosc mediterrani, una immersió prèvia en la natura abans d’arribar a l’aigua.
L’article també destaca l’absència de serveis com xiringuitos o lloguer de para-sols, fet que manté el seu caràcter salvatge i poc explotat. Això sí, Viajar recomana anar-hi aviat al matí, portar beguda i menjar, i —sobretot— respectar l’entorn per conservar-ne la màgia.