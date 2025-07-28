Platges
La platja de Tarragona que National Geographic compara amb Hawaii
Descobreix la joia salvatge de la Costa Daurada: una cala amagada entre penya-segats i pins mediterranis, amb aigües cristal·lines i un entorn verge
Al sud-est asiàtic, Hawaii o el Carib... Hi ha racons del planeta que s'han fet famosos pels seus paisatges costaners espectaculars, amb platges d'arena daurada i aigües transparents que conviden al bany i al descans. Però no cal viatjar milers de quilòmetres per gaudir d’aquestes postals paradisíaques. A pocs minuts de Tarragona, la Costa Daurada amaga tresors naturals d’una bellesa colpidora.
Un d’aquests indrets és Cala Fonda, més coneguda com a Waikiki, un nom que li és donat en honor a una de les platges més famoses de Honolulu, a Hawaii. Segons un article de National Geographic, aquesta petita cala situada a només sis quilòmetres del centre de Tarragona, dins del Bosc de la Marquesa, és «una de les millors zones verges» de Catalunya.
Amb uns 200 metres de longitud, envoltada de vegetació i penya-segats, la Waikiki ha sabut mantenir-se allunyada de la massificació turística. Per arribar-hi, cal caminar uns 20 minuts des de la Platja Llarga, travessant un camí envoltat de pins. L'esforç, però, val la pena: aigües netes, tranquil·litat i un entorn natural pràcticament intacte.
La platja no disposa de serveis ni comoditats, fet que contribueix a preservar la seva essència salvatge. És habitual veure-hi banyistes coberts de fang natural que cau dels penya-segats, i molts d’ells practiquen nudisme, atrets per la privacitat del lloc.
La Cala Fonda forma part del Bosc de la Marquesa, un espai natural protegit gràcies a Caridad Barraquer de Borràs, que en els anys 60 va refusar vendre els terrenys per a projectes urbanístics. Aquesta zona és un refugi de biodiversitat, amb espècies vegetals amenaçades com la sabina litoral i una fauna diversa, que inclou rèptils, amfibis, mamífers i fins a 52 espècies d'ocells.
A més de gaudir de la platja, National Georaphic també destaca que l'entorn ofereix activitats com el «bany de bosc», una pràctica inspirada en el Shinrin-yoku japonès per connectar amb la natura, així com diverses rutes de senderisme, com la que uneix La Mora amb la Punta de la Creueta, passant per Cala Fonda i la platja de Calabecs.