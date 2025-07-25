Platges
Deu cales secretes de Tarragona que has de descobrir aquest estiu abans que s’omplin
Aigües cristal·lines, sorra daurada i natura salvatge: recorre les 10 cales més espectaculars de la Costa Daurada, ideals per escapar de la multitud
Amb l'arribada de l'estiu i les temperatures altes, les platges de la Costa Daurada es converteixen en un reclam tant per a visitants com per a locals. Però més enllà de les platges conegudes i massificades, la província de Tarragona amaga autèntiques joies: petites cales envoltades de naturalesa, perfectes per desconnectar i gaudir de la pau i la bellesa del litoral tarragoní.
A continuació, et presentem una selecció de les 10 millors cales amagades de Tarragona per visitar aquest estiu. Racons ideals per a relaxar-te, fer snorkel o simplement contemplar el paisatge natural.
Camp de Tarragona
Les 10 platges més espectaculars de Tarragona que has de visitar aquest estiu
Pep Santos Alasà
Cala Fonda (Waikiki) – Tarragona
Una cala salvatge d’accés només a peu pel Bosc de la Marquesa. El seu aïllament la converteix en un autèntic paradís natural.
Cala Jovera – Tamarit
Situada als peus del castell de Tamarit, és una de les cales més fotogèniques de la zona, amb aigües clares i un entorn únic.
Cala de la Roca Plana – Tarragona
Ideal per a la pràctica de snorkel gràcies a les seves aigües transparents i l'ambient tranquil.
Cala Crancs – Salou
Una cala familiar envoltada de pins i aigües poc profundes, perfecta per passar-hi el dia amb nens.
Cala Forn – L’Ametlla de Mar
Amb sorra fina i aigües clares, és ideal per banyar-se i fer esports aquàtics.
Cala Vidre – L’Ametlla de Mar
Petita i acollidora, amb aigües turqueses i molta tranquil·litat.
Cova del Llop Marí – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Una cova marina salvatge, molt valorada pels amants de la natura i la fotografia.
Cala Llobeta – Urbanització Calafat, Ametlla de Mar
Amb fons marins rocosos, és una destinació molt recomanada per fer submarinisme i busseig.
Cala Calafató – Calafat, l'Ametlla de Mar
Amb sorra daurada i aigües calmades, és ideal per famílies i parelles que busquen relax.
Cala Bon Caponet – L’Ametlla de Mar
Un tresor amagat amb accés complicat però que val la pena descobrir per la seva bellesa intacta.