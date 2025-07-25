Diari Més

Platges

Deu cales secretes de Tarragona que has de descobrir aquest estiu abans que s’omplin

Aigües cristal·lines, sorra daurada i natura salvatge: recorre les 10 cales més espectaculars de la Costa Daurada, ideals per escapar de la multitud

Imatge de la Cala Jovera al costat del Castell de Tamarit

Imatge de la Cala Jovera al costat del Castell de Tamarit@begonixe

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos AlasàRedactor

Creat:

Actualitzat:

Amb l'arribada de l'estiu i les temperatures altes, les platges de la Costa Daurada es converteixen en un reclam tant per a visitants com per a locals. Però més enllà de les platges conegudes i massificades, la província de Tarragona amaga autèntiques joies: petites cales envoltades de naturalesa, perfectes per desconnectar i gaudir de la pau i la bellesa del litoral tarragoní.

A continuació, et presentem una selecció de les 10 millors cales amagades de Tarragona per visitar aquest estiu. Racons ideals per a relaxar-te, fer snorkel o simplement contemplar el paisatge natural.

Cala Fonda (Waikiki) – Tarragona

Una cala salvatge d’accés només a peu pel Bosc de la Marquesa. El seu aïllament la converteix en un autèntic paradís natural.

Imatge de la Cala Fonda (Waikiki)

Imatge de la Cala Fonda (Waikiki)Jorge Franganillo /Flikr

Cala Jovera – Tamarit

Situada als peus del castell de Tamarit, és una de les cales més fotogèniques de la zona, amb aigües clares i un entorn únic.

Imatge des del mar de la Cala Jovera, a Tamarit (Tarragona).

Imatge des del mar de la Cala Jovera, a Tamarit (Tarragona).Tarragona Turisme

Cala de la Roca Plana – Tarragona

Ideal per a la pràctica de snorkel gràcies a les seves aigües transparents i l'ambient tranquil.

Imatge de la Cala de la Roca Plana.

Imatge de la Cala de la Roca Plana.Ajuntament de Tarragona

Cala Crancs – Salou

Una cala familiar envoltada de pins i aigües poc profundes, perfecta per passar-hi el dia amb nens.

Imatge de la Cala Crancs de Salou.

Imatge de la Cala Crancs de Salou.Visit Salou

Cala Forn – L’Ametlla de Mar

Amb sorra fina i aigües clares, és ideal per banyar-se i fer esports aquàtics.

Imatge de la Cala Forn, a l'Ametlla de Mar.

Imatge de la Cala Forn, a l'Ametlla de Mar.Terres de l'Ebre

Cala Vidre – L’Ametlla de Mar

Petita i acollidora, amb aigües turqueses i molta tranquil·litat.

Imatge de la Cala de Vidre a l'Ametlla de Mar.

Imatge de la Cala de Vidre a l'Ametlla de Mar.Tripkay

Cova del Llop Marí – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Una cova marina salvatge, molt valorada pels amants de la natura i la fotografia.

Imatge de la Cova del Llop Marí de l'Hospitalet de l'infant.

Imatge de la Cova del Llop Marí de l'Hospitalet de l'infant.Nautic Parc

Cala Llobeta – Urbanització Calafat, Ametlla de Mar

Amb fons marins rocosos, és una destinació molt recomanada per fer submarinisme i busseig.

Imatge de la Cala Llobeta de Calafat.

Imatge de la Cala Llobeta de Calafat.Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant

Cala Calafató – Calafat, l'Ametlla de Mar

Amb sorra daurada i aigües calmades, és ideal per famílies i parelles que busquen relax.

Imatge de la Cala Calafató, a l'Ametlla de Mar.

Imatge de la Cala Calafató, a l'Ametlla de Mar.

Cala Bon Caponet – L’Ametlla de Mar

Un tresor amagat amb accés complicat però que val la pena descobrir per la seva bellesa intacta.

Imatge de la Cala del Bon Caponet.

Imatge de la Cala del Bon Caponet.Ajuntament de l'Ametlla de Mar

tracking