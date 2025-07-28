Successos
Roben cablejat elèctric de tres torres d’il·luminació de les pistes d’atletisme a l’Anella
Els fets van passar al març i l’Ajuntament licita ara els treballs per reposar-ho
Uns lladres van robar el cablejat elèctric de tres torres d’il·luminació de les pistes d’atletisme de l’Anella Mediterrània de Tarragona. Els fets van passar al març. Els autors haurien tret la soldadura de les tapes de les arquetes i haurien retirat la terra per emportar-se el cablejat.
Arran d’aquest fet, tot i que les torres d’il·luminació de la instal·lació esportiva poden funcionar mitjançant un altre sistema, segons explica el consistori, des dels serveis tècnics municipals s’ha elaborat el projecte per tal de poder obrir aquesta licitació per la reposició del cablejat elèctric.
El pressupost de la licitació és de 81.871 euros i va a càrrec de l’assegurança del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona. Es preveu que l’adjudicació es pugui dur a terme aquest estiu i el termini d’execució dels treballs és de dos mesos.
A les portes del campionat
L’anunci d’aquesta licitació s’ha fet a les portes del Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme, que se celebrarà a l’estadi Natalia Rodríguez. Des de l’Ajuntament remarquen que el campionat se celebrarà amb total normalitat entre els dies 1 i 3 d’agost.
