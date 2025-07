La circulació a l'Anella Mediterrània, restringida del 27 de juliol al 3 d'agost

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Amb motiu de l'organització de dos grans esdeveniments esportius, l'accés a l'Anella Mediterrània quedarà restringit a tota mena de vehicles des d'aquest diumenge 27 de juliol al pròxim diumenge 3 d'agost, ambdós inclosos.

Durant aquest període només es podrà accedir a l'Anella Mediterrània a peu, però hi ha tres aparcaments habilitats al costat. A dues d'aquestes zones d'aparcament es pot accedir des de l'avinguda President Tarradellas i a la tercera s'hi pot entrar des del carrer Riu Siurana. A banda, també hi ha les habituals zones d'aparcament dels carrers de l'entorn, com són els vials del PPU-10.

Els esdeveniments esportius que se celebraran són el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1, que tindrà lloc al Palau d'Esports Catalunya del 27 de juliol al 3 d'agost; i el Campionat d'Espanya absolut d'atletisme que es disputarà a l'estadi Natalia Rodríguez de l'1 al 3 d'agost.