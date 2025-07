L’estadi Natalia Rodríguez de Tarragona serà la seu del millor atletisme estatal

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

S’apropa una de les dates més importants —si no la que més— del calendari esportiu de la ciutat de Tarragona en aquest 2025. Ahir dimecres es va presentar oficialment el Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme, l’esdeveniment més important i amb més trajectòria d’aquesta modalitat esportiva en l’àmbit estatal. Entre els dies 1 i 3 d’agost, l’estadi Natalia Rodríguez de l’Anella Mediterrània reunirà més de 700 atletes —actualment, n’hi ha 688 d’inscrits individuals, 355 homes i 333 dones; i encara queden per afegir els participants en els relleus que es confirmaran durant la mateixa setmana de la competició.

Serà el primer cop que Tarragona acull aquesta competició. I ho fa en el millor moment, perquè els atletes busquen la classificació per al Campionat del Món d’Atletisme de Tòquio, que se celebrarà el pròxim mes de setembre. Així doncs, els millors atletes de l’Estat espanyol tindran com a parada obligatòria la cita tarragonina per poder aconseguir el bitllet directe a aquest mundial.

La ciutat de Tarragona s’està fent un lloc al calendari de les grans competicions esportives. Aquest mes d’agost, coincidiran dues grans cites com són aquest campionat i una P1 del Premier Padel d’Espanya, que reunirà els millors jugadors de pàdel de l’Estat espanyol.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va explicar en la presentació d’ahir que acollir aquest Absolut d’Atletisme «és un honor i un fet històric que referma la capitalitat esportiva de Tarragona». «Tarragona és una ciutat molt acollidora i en l’àmbit esportiu s’està demostrant, perquè som un referent esportiu arreu d’Espanya i aquest Campionat és la cirereta del pastís», va afegir.

L’acte també va comptar amb el president de la Real Federación Española de Atletismo (RFAE), Raúl Chapado. El dirigent va explicar que «per la Federació és un moment clau per tot el que representa esportivament i per l’impacte mediàtic i econòmic que suposarà».

La cobertura mediàtica de l’esdeveniment serà molt gran. El campionat es podrà seguir de manera íntegra i en directe per TV3, Teledeporte i RTVEplay. Chapado ha afegit que, de moment, la rebuda és molt bona: «Ja hem passat les 4.000 entrades venudes, aquest campionat ha despertat molt d’interès perquè l’atletisme espanyol està en un gran moment. Probablement, és el millor moment per acollir un Campionat d’Espanya Absolut», va afegir.

Tres dies i 42 proves

Durant els tres dies de competició, es duran a terme 42 proves —tant en categoria femenina com en masculina. Estaran repartides en 38 d’individuals i quatre de relleus. Hi haurà competicions de velocitat, mig fons, fons, tanques, salts, llançaments, marxa i proves combinades. La cita donarà a conèixer el nom de 38 nous campions d’Espanya individuals entre totes les disciplines. En total, participaran 117 clubs i hi haurà 17 federacions autonòmiques representades. Catalunya és la que aporta un major nombre d’atletes —147— i de clubs —21—, per davant d’altres comunitats com la de Madrid, la Valenciana, el País Basc o Andalusia.

Entre els atletes més destacats es troben els tarragonins Mireia López i Alex Lago; així com la catalana i nova plusmarquista nacional de 200 m Jaël Sakura Bestué, totes les medallistes dels World Relays, el català medallista mundial de 800 m Josué Canales, a més de la campiona olímpica de 20 km marxa que competirà en els 10.000 marxa, María Pérez.

Les entrades i abonaments ja estan a la venda a través de la pàgina web de la RFAE.